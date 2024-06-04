Якщо довго немає світла: 5 речей, які мають бути вдома під час блекауту
В умовах тривалих відключень електроенергії, особливо під час обстрілів, важливо бути максимально підготовленими. Є кілька універсальних порад, які допоможуть підготуватися до блекауту.
Що треба придбати на випадок відключень
Аби забезпечити собі відносно зручні умови за відсутності світла, бажано мати вдома засоби для заряджання гаджетів, а також засоби освітлення.
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Генератор
Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, розгляньте можливість купівлі особистого дизельного генератора. Такий агрегат спроможний забезпечити всі необхідності вашого дому. Ціна генератора стартує від 15 тисяч гривень, тому, якщо ваш бюджет дозволяє, це може бути вигідне інвестування коштів у ваш комфорт та незалежність.
Однак, для мешканців багатоповерхових будинків придбання генератора часто не є варіантом через великі витрати, що несе така покупка – забезпечення стандартного багатоквартирного будинку вимагатиме інвестицій мінімум у 700 тисяч гривень. В таких випадках варто розглянути альтернативні способи підготовки до блекаутів.
Світлодіодні свічки та лампи
Забезпечте своє помешкання світлом, використовуючи свічки, лампи на батарейках або USB, а також сонячні лампи. Вони не тільки освітлюватимуть простір, а й створять затишок.
Запас води
Оскільки системи водопостачання працюють на електриці, запасіться достатньою кількістю питної і технічної води, розлитої по пляшках і місткостях, позначених для зручності.
Газовий пальник
У випадку використання індукційної плити або електричних конфорок, наявність газового пальника забезпечить можливість приготування їжі та зігрівання в холодну погоду.
Портативні зарядні пристрої
Павербанки, батарейки, автомобільний акумулятор для заряджання телефону або невеликі сонячні панелі, що допоможуть забезпечити енергією ваші пристрої, є незамінними у таких умовах.
Як економно користуватися електрикою вдома
Є чимало електроприладів, які споживають значний обсяг електроенергії. Якщо користуватися ними раціонально, можна суттєво заощадити.
Бойлери: Вмикайте бойлер тільки для нагріву води, потім обов'язково вимикайте. Постійна робота бойлера значно збільшує енергоспоживання. Замість ванни краще обрати душ, що також дозволить заощадити воду та енергію.
Кондиціонери та обігрівачі: Їх варто використовувати вночі, коли загальне навантаження на електромережу знижується, що може бути ефективнішим і економічнішим.
Пральна машина: Використання функції "відкладене прання" дозволить проводити цю процедуру вночі, допомагаючи скоротити пікове навантаження на електромережу.
Мікрохвильовка та електрична плита: Замість мікрохвильової печі краще користуватися електричною плитою, що ефективніше з точки зору загального споживання енергії.
Зарядні пристрої та енергонакопичувальні системи: Заряджайте портативні акумулятори та павербанки вночі, а використовуйте їх удень, щоб уникнути пікових навантажень.
Освітлення: Замініть звичайні лампочки на LED, що споживають набагато менше електроенергії і служать довше.
Телевізори та інші гаджети: Перегляд фільмів на заряджених планшетах чи ноутбуках та читання новин через мобільний знижують споживання енергії порівняно з використанням телевізора.
Пилосос: Ручне прибирання за допомогою віника або вологої ганчірки може бути альтернативою енергоємному пилососу.
Посудомийна машина: Мийте посуд вручну, замість використання посудомийної машини, щоб заощадити воду й електрику найближчими днями.
Електродуховки та пічки: Ці прилади споживають приблизно 1 кіловат-годину. Намагайтеся мінімізувати їхнє використання, наприклад, готуйте одразу кілька страв, щоб використовувати духовку меншу кількість разів.
Праска: Вона споживає до 2,2 кіловат-години. Обирайте одяг, який не вимагає прасування, щоб уникнути використання праски в ці дні.
Фени, плойки та інші прилади для укладання волосся: Споживання таких приладів також досягає 2,2 кіловат-години. Обмежуючи їх використання, ви не тільки заощадите енергію, а й дозволите своєму волоссю відпочити та відновитися, що позитивно позначиться на його здоров'ї та вигляді.