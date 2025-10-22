Як УБД оформити пенсію за 7 кроків: алгоритм дій та документи

Учасники бойових дій в Україні мають право на два види пенсій. Їх можна оформити у кілька етапів за наявності базових документів.

Яку пенсію можуть отримувати військові?

Залежно від обставин, військовослужбовці можуть отримувати два види пенсії – за вислугу років чи по інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Отже, типи пенсій для військових такі:

За вислугу років – 50 – 70% грошового забезпечення (залежно від вислуги років);

По інвалідності – 40 – 100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності);

На пенсійні виплати мають право офіцери, прапорщики, матроси, військові строкової служби та військовослужбовці за контрактом.

Розмір пенсій військових обчислюють, виходячи з грошового забезпечення на основі:

окладів за посадою;

військових звань;

відсоткової надбавки за вислугу років;

інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Зауважте! Як і в попередні роки, не беруть до уваги одноразові виплати у 30, 50, 70 та 100 000 гривень за виконання бойових чи спеціальних завдань.

Як оформити пенсію та які документи потрібні

Алгоритм оформлення пенсії такий:

Накази – наказ про звільнення чи наказ по стройовій частині; Розрахунок – розрахунок військової частини з військовослужбовцем (здійснення належних виплат); Документи – направлення військовою частиною особової справи до ТЦК та СП. Грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення можуть видаватися на руки; Пенсійний рахунок – відкриття заявником пенсійного рахунку в одному з банків, визначених Урядом; Заява – подання заяви для призначення пенсії в ТЦК та СП та оформлення документів для Пенсійного фонду; Призначення пенсії – призначення пенсії Пенсійним фондом та повідомлення про це пенсіонера; Виплата – виплати пенсії через один з банків, визначених Урядом.

При поданні заяви потрібні також такі документи:

паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;

довідка про РНОКПП (про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

довідка про пенсійний рахунок у відділенні банку;

грошовий атестат і довідки про додаткові види грошового забезпечення (надаються військовою частиною);

документи про страховий стаж (у разі призначення пенсії за вислугу років з урахуванням страхового стажу;

свідоцтво про хворобу – за наявності;

довідка про встановлення інвалідності – за наявності;

документи, що підтверджують право на встановлення надбавок, підвищень (доплат) до пенсії - за наявності.

Важливо! Право на пенсію військових зберігається у разі їхнього призову на службу.

