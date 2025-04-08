У Кабміні схвалили річний звіт про виконання держбюджету

У звіті йдеться про виконання бюджету за минулий рік. Серед цифр представлені видатки на рівні майже 4,5 трильйона гривень. Наразі документ вже направили до Верховної Ради, президента та Рахункової палати.

Які цифри представлені у звіті

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал нардепа Олексія Гончаренка, у документі йдеться про доходи у 2024 році на рівні 3,12 трильйона гривень, а видатки – на рівні 4,49 трильйона гривень.

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Водночас дефіцит за 2024 рік становить 1,36 трильйона гривень,

Повернені кредити – 12,5 мільярда гривень,

Надані кредити – 7 мільярдів гривень.

За словами Гончаренка, у парламенті звіт має представити урядовець, відповідальний за бюджетну політику. Також із доповідями виступлять голова бюджетного комітету та Голова Рахункової палати.

Крім того, за потреби будуть ще й виступи головних розпорядників коштів, щоб провокувати результати своїх програм.

Нагадуємо! Такий звіт уряд мав подати ще до 1 квітня відповідно до Регламенту Верховної Ради.