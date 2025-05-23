Як людині отримувати пенсію, якщо вона переїхала до іншої області

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало людей змінили та продовжують змінювати місце свого проживання. Якщо ж людина пенсіонером, то вона може змінити й місце отримання своєї пенсії.

Як отримувати пенсію в іншій області

Для цього слід звернутися до ПФУ, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

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У разі зміни місця проживання потрібно звернутись до територіального управління Пенсійного фонду України за новим місцем проживання для переведення виплати пенсії,

– повідомляють у Дії.

Якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа, то законні представники надають до ПФУ такі документи:

паспорт громадянина України; документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження); рішення суду (за наявності).

В умовах воєнного часу, якщо уповноважені банки не можуть виплатити пенсії, людині перекажуть кошти безпосередньо на картку. Це можливо зробити без відкриття рахунку в Ощадбанку.

Важливо! Пенсія виплачується в розмірах не менших, ніж були попереднього місяця.