Майже 1 мільйоні українців заброньовано: чи впливає це на мобілізацію в Україні

В Україні триває мобілізація. Частина громадян, що можуть бути мобілізовані, мають бронювання.

Скільки людей заброньовано

Понад 900 тисяч українців офіційно мають бронь, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон – у районі між 900 і 950 тисяч людей.

Шмигаль уточнив, що така кількість є прийнятною. Це значення не змінюється певний час.

Прем'єр наголосив, що Кабмін також має розв'язати проблему питання бронювання операторів оператор ГРМ.

У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів,

– зауважив Шмигаль.

Зверніть увагу! Кількість заброньованих осіб, станом на зараз, не впливає на мобілізаційні процеси що потрібні Генштабу та Міноборони.