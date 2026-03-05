Долар шалено росте, євро коливається: чи загрожує гривні ситуація на Близькому Сході

Валютні ринки останніми днями тривожно реагують на події на Близькому Сході: долар продовжує зміцнюватися, тоді як євро слабшає. Така поведінка ринку пов'язана зі зростанням цін на енергоносії через паніку внаслідок ескалації, а також через подальшу невизначеність.

Наприклад, лише за декілька днів євро щодо долара опустилося до 1,15, що є мінімумом з листопада 2025 року. Відповідно до такого спаду, в Україні офіційний курс євро опустився з 51 гривні спочатку до 50,45 гривні, а згодом був скоригований до 50,85 гривні. А от долар досі тримає планку на рівні понад 43 гривні й все ближче до позначки в 44 гривні.

24 Канал дізнався, чому на тлі ескалації на Близькому Сході євро втрачає позиції на валютному ринку, як зміни пари долар-євро впливає на офіційний курс валют в Україні та що може чекати на гривню.

Через що євро втрачає позиції, а долар навпаки росте на тлі подій на Близькому Сході?

За даними TradingEconomics, європейська валюта щодо долара ослабла до рівня орієнтовно 1,16 долара, хоч раніше діапазон становив 1,17 – 1,18 долара. Таким чином долар США зміцнюється на тлі попиту на більш безпечні активи через конфлікт США й Ізраїлю з Іраном.

Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу, падіння євро щодо долара на світовому валютному ринку це наслідок цінового шоку, який зараз відбувається через ескалацію. Конфлікт на Близькому Сході призвів до суттєвого зростання цін на пальне та газ в Європі, а відповідно, до додаткових видатків.

Хоч насправді все, що відбувається з цінами, – це швидше спекуляції через ризики, додає аналітик. Адже ринок нафти досі профіцитний: в середньому нафтопереробні заводи мають запаси на 2 – 3 тижні, а такі країни, як Китай та США, – на декілька місяців.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Інше питання – потенційний тиск через можливу міграційну кризу та біженців, які ймовірно будуть тікати з Близького Сходу, що також впливає на ситуацію.

Схожу думку висловив для 24 Каналу й аналітик Олександр Паращій, який пояснив, що девальвація євро – це результат здорожчання нафти та газу, які країни єврозони імпортують.

Олександр Паращій Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Тобто маємо очікування погіршення торговельного балансу країн єврозони, через що очікується здешевлення їх валюти. Щось схоже, тільки в більших масштабах, ми бачили й у 2022 році, тільки тоді ефект торговельного балансу був не основним.

Нагадаємо, що через військову операцію на Близькому Сході ціни на енергоносії зросли. Причиною стало проблеми у транспортуванні Ормузькою протокою, через яку проходить значна частина світових постачань нафти й газу, а також атаки Ірану по нафтопереробних заводах та підприємствах із виробництва СПГ в регіоні. Це все призведе до того, що інфляційний тиск у Європі може посилитися.

Очікується, що Європейський центробанк може зайняти більш жорстку позицію щодо монетарної політики – є велика ймовірність підвищення ставки, хоч ще декілька тижнів тому йшлося про її зниження.

Як зазначають в Reuters, головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн вже попередив, що затягування конфлікту може спричинити стрибок інфляції в єврозоні.

Як змінилася пара євро-долар за останні дні?

Шевчишин нагадує, що долар зростає не лише щодо євро, але й інших валют, зокрема фунта стерлінга, де падіння відбулося навіть значніше, аніж в парі євро-долар.

Нагадуємо! У вівторок, 3 березня, фунт стерлінгів щодо долара опустився до двомісячного мінімуму – до 1,325. Водночас 4 березня, пише Reuters, британська валюта показала зростання – на 0,33% до 1,34 долара. А станом на 5 березня, фунт стерлінгів торгується на рівні близько 1,33 долара, свідчить графік TradingEconomics.

Тиск як на фунт стерлінгів, так і на євро відбувається через те, що фактично Велика Британія та деякі країни Європи були залучені в цю ескалацію. Наприклад, Іран атакував британську авіабазу на Кіпрі,

– зауважує аналітик.

За словами пана Андрія, 3 березня ціна євро до долара склала 1,15 долара, що є мінімальним показником з листопада 2025 року. На сьогодні бачимо натомість часткове відновлення євро до 1,165 долара, додає аналітик. Тобто ситуація навколо цього доволі динамічна.

А от банкір Тарас Лєсовий додає для 24 Каналу, що в умовах геополітичної нестабільності інвестори традиційно переходять до більш надійних активів, передусім до долара США. І у теперішньому випадку із Близьким Сходом, це стало не винятком.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Орієнтовно у період з 9 по 15 березня співвідношення долара-євро, ймовірно, перебуватиме в межах 1,155 – 1,175. Але без різких проривів у будь-який бік.

Зауважте! Станом на 27 лютого, євро становило 1,181 долара, а вже 2 березня – знецінилося до 1,168 долара. Вартість продовжила падати – до 1,162 долара на момент написання публікації 4 березня, й наразі тримається на цьому рівні 5 березня, свідчать дані TradingEconomics. Водночас долар щодо євро оцінювався в 0,846 євро у переддень операції на Близькому Сході 27 лютого, а вже у понеділок, 2 березня, – вартість зросла до 0,850 євро. Зараз пара долар-євро торгується на рівні 0,86 євро.

Чи зберігатиме долар перевагу надалі?

Як пояснив Андрій Шевчишин, затяжна операція на Близькому Сході призведе до монументальних зрушень на ринку: повне перекриття Ормузької протоки, зупинка нафтопереробних заводів в регіоні тощо спричинить суттєвий ріст на нафту, а це, в першу чергу, матиме вплив на Європу, адже у такому разі долар матиме перевагу.

До речі! Водночас не можна виключати й того, що ефект від затяжної війни призведе й до протилежної ситуації, як-от те, що долар може і втратити позиції на ринку.

Тут все залежатиме від того, як саме розвиватиметься ситуація, якщо конфлікт розгортатиметься надалі, і яка буде інтенсивність цієї війни. Зараз це все важко прогнозувати,

– каже Шевчишин.

Лєсовий теж висловлює схожу думку, де пояснює, що навіть затягнення конфлікту на більш як 7 – 10 днів вплине передусім на енергетичні ринки. І в контексті України це може посилити інфляційний тиск.

Зростання світових цін на нафту, своєю чергою, здатне глобально позначитися на вартості пального в Україні вже у другій половині березня. З огляду на початок активної фази весняної посівної кампанії, подорожчання енергоносіїв може сформувати додатковий інфляційний тиск на економіку,

– прогнозує пан Тарас.

Чи втратить гривня стійкість на тлі зростання цін на енергоносії?

Водночас як пояснює Паращій, якщо ситуація з високими цінами та енергетичні ресурси затягнеться, то євро може ще просісти. Тиск на гривню теж неминуче зросте по тій же причині.

Але перспективи курсу гривні залежать від поведінки НБУ – принаймні досі Нацбанк якраз тим і займався, що компенсував валютними інтервенціями те, що вони вважають структурним дефіцитом валюти. Якщо через дорожчі вуглеводні цей структурний дефіцит (в розумінні НБУ) зросте, то й зростуть інтервенції, а вплив на курс гривні буде незначним. Знову ж таки, все залежить від тривалості вуглеводневого шоку,

– каже пан Олександр.

Цікаво, що в інтерв'ю "Економічній правді" перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук повідомив, що наразі причин для різкого стрибка курсу в Україні немає, як і для падіння гривні.

У нас є непогана "подушка безпеки" – наші міжнародні валютні резерви, які на початку 2026 року сягали майже 60 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж ми мали на початку 2022 року. Плюс ми надалі передбачаємо значні обсяги зовнішнього фінансування,

– пояснив Ніколайчук.

Наразі станом 5 березня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,71 гривні, а офіційний курс євро – на рівні 50,85 гривні, що свідчить про ріст курс порівняно з показниками 4 березня (50,45 гривні).

Натомість перед початком операції на Близькому Сході, 27 лютого, курси валют були такими: долар – 43,20 гривні, євро – 51,02 гривні.

Відповідно до цієї ситуації Андрій Шевчишин не очікує, що офіційний курс євро в Україні на цьому тлі опуститься нижче, аніж 50 гривень. Адже для цього потрібно, щоб європейська валюта на світовому ринку обвалилася. А от позначка в 44 гривні для курсу долара цілком можлива.

Банкір Тарас Лєсовий натомість каже, що попри те, що світовий геополітичний фон залишається напруженим, безпосереднього впливу на український валютний ринок поки немає.

Наприклад 4 березня торги на міжбанківському ринку відбувалися у відносно вузькому діапазоні 43,35 – 43,60 гривні за долар, що свідчить про плавний рух курсу. Таким чином на початок березня ринок реагує на ризики стримано,

– зауважив він.

А щодо курсу євро, то Лєсовий додає, що він незмінно залежить від внутрішнього співвідношення гривні до долара та глобальної динаміки пари долар-євро.

Зараз вартість євро на міжбанку коливається, але без різких стрибків або спекулятивних рухів. Втім подальша поведінка валюти визначатиметься глобальними макроекономічними тенденціями,

– додав банкір.

За прогнозами Лєсового, на поточний тиждень курси валют можуть виглядати таким чином: