Посилити тиск на Москву реально: ЄС має рішення

ЄС розглядає можливість включення Росії у "сірий список" країн, які мають слабкий контроль над відмиванням грошей. Таким чином буде посилено фінансовий тиск на Кремль.

Як ЄС може тиснути на Москву

Таке рішення підтримує більшість членів Європейського парламенту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Зверніть увагу! Новий список має бути ухвалено на наступному тижні.

Маркус Фербер Депутат Європейського парламенту Є велика підтримка внесення Росії до списку.

Що дає включення у цей список:

репутаційна шкода; зобов'язання проводити додаткові перевірки при обробці транзакцій, які стосуються осіб чи організацій з країни, що включена у "сірий список".

Формуванням списку займається FATF – міжурядовий орган, який бореться з фінансовим тероризмом та відмиванням грошей.

Зауважте! Російське членство у FATF було призупинено через вторгнення в Україну. Попри це, імовірно, низка країн однаково блокуватиме спроби додати Росію у цей список.