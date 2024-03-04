Без російського газу: Україна відмовляється продовжувати контракт на транзит з Росією
Цьогоріч спливає контракт, що передбачає транзит російського газу через Україну до Європи. Україна зі зрозумілих причин не погоджується продовжувати його. А от європейські партнери свого рішення щодо цієї ситуації ще не оголосили.
Контракт не будуть продовжувати
Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, контракт із Росією щодо транзиту газу не буде продовжено. Така позиція України є принциповою.
Читайте також Скільки мільярдів від ЄС отримає Україна вже у 2024 році: Шмигаль назвав суму
Водночас голова уряду заявив, що на сьогодні обговорюються потреби Євросоюзу щодо транзиту після завершення контракту. На разі Європа поки не прийняла рішення стосовно цього.
Ми розуміємо як забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз і в наступні роки. Зокрема, продовжуємо збільшення видобутку блакитного палива в Україні. Лише минулого року "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин.
Денис Шмигаль додав, що видобуток в країні продовжує зростати. І саме це завдання є одним із найголовніших для енергетичної незалежності.
Баталії з газовим транзитом
На сьогодні Україна – чи не єдина артерія, яка постачає газ у центральну Європу. Про це ще раніше говорив 24 Каналу економіст Олег Пендзин.
Наразі "Північний потік" не працює, а газогін, який йшов через Білорусь на Польщу, повністю перекритий. Відтак залишається лише газотранспортна система України та "Південний потік" через Туреччину.
- За договором, який був підписаний ще у далекому 2019 році, щорічний об'єм транспортування газу через Україну мав скласти 40 мільярдів кубометрів впродовж 2021 – 2024 років.
- У 2024 році дія контракту стосовно транспортування російського газу у Європу через Україну завершилася. Відтак Україна ще у січні заявила, що не хоче продовжувати цю угоду.
- Як пишуть Reuters, Європа може відмовитися від російського газу й залучити альтернативних постачальників.
- Звичайно, що припинення транзитної угоди може призвести до невеликого зростання європейських цін на газ, кажуть аналітики. Втім це не поставить під загрозу загальну енергетичну безпеку Європи.