Без російського газу: Україна відмовляється продовжувати контракт на транзит з Росією

Цьогоріч спливає контракт, що передбачає транзит російського газу через Україну до Європи. Україна зі зрозумілих причин не погоджується продовжувати його. А от європейські партнери свого рішення щодо цієї ситуації ще не оголосили.

Контракт не будуть продовжувати

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, контракт із Росією щодо транзиту газу не буде продовжено. Така позиція України є принциповою.

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Водночас голова уряду заявив, що на сьогодні обговорюються потреби Євросоюзу щодо транзиту після завершення контракту. На разі Європа поки не прийняла рішення стосовно цього.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми розуміємо як забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз і в наступні роки. Зокрема, продовжуємо збільшення видобутку блакитного палива в Україні. Лише минулого року "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин.

Нещодавно в "Нафтогаз" заявили , що Україна цьогоріч вперше пройшла опалювальний сезон лише на видобутку власного газу. У 2023 році вдалося видобути понад 1 мільярд кубометрів природного газу.

Денис Шмигаль додав, що видобуток в країні продовжує зростати. І саме це завдання є одним із найголовніших для енергетичної незалежності.

Баталії з газовим транзитом

На сьогодні Україна – чи не єдина артерія, яка постачає газ у центральну Європу. Про це ще раніше говорив 24 Каналу економіст Олег Пендзин.

Наразі "Північний потік" не працює, а газогін, який йшов через Білорусь на Польщу, повністю перекритий. Відтак залишається лише газотранспортна система України та "Південний потік" через Туреччину.

За договором, який був підписаний ще у далекому 2019 році, щорічний об'єм транспортування газу через Україну мав скласти 40 мільярдів кубометрів впродовж 2021 – 2024 років.

У 2024 році дія контракту стосовно транспортування російського газу у Європу через Україну завершилася. Відтак Україна ще у січні заявила, що не хоче продовжувати цю угоду.

Як пишуть Reuters, Європа може відмовитися від російського газу й залучити альтернативних постачальників.

Звичайно, що припинення транзитної угоди може призвести до невеликого зростання європейських цін на газ, кажуть аналітики. Втім це не поставить під загрозу загальну енергетичну безпеку Європи.