Без российского газа: Украина отказывается продлевать контракт на транзит с Россией
В этом году истекает контракт, предусматривающий транзит российского газа через Украину в Европу. Украина по понятным причинам не соглашается продлевать его. А вот европейские партнеры своего решения по этой ситуации еще не объявили.
Контракт не будут продлевать
Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, контракт с Россией по транзиту газа не будет продлен. Такая позиция Украины является принципиальной.
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В то же время глава правительства заявил, что на сегодня обсуждаются потребности Евросоюза по транзиту после завершения контракта. На данный момент Европа пока не приняла решение относительно этого.
Мы понимаем как обеспечить всех потребителей в Украине газом сейчас и в последующие годы. В частности, продолжаем увеличение добычи голубого топлива в Украине. Только в прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин.
Денис Шмыгаль добавил, что добыча в стране продолжает расти. И именно эта задача является одной из главных для энергетической независимости.
Баталии с газовым транзитом
На сегодня Украина – едва ли не единственная артерия, которая поставляет газ в центральную Европу. Об этом еще раньше говорил 24 Каналу экономист Олег Пендзин.
Сейчас "Северный поток" не работает, а газопровод, который шел через Беларусь на Польшу, полностью перекрыт. Поэтому остается только газотранспортная система Украины и "Южный поток" через Турцию.
- По договору, который был подписан еще в далеком 2019 году, ежегодный объем транспортировки газа через Украину должен был составить 40 миллиардов кубометров в течение 2021 – 2024 годов.
- В 2024 году действие контракта по транспортировке российского газа в Европу через Украину завершилось. Поэтому Украина еще в январе заявила, что не хочет продолжать это соглашение.
- Как пишут Reuters, Европа может отказаться от российского газа и привлечь альтернативных поставщиков.
- Конечно, что прекращение транзитного соглашения может привести к небольшому росту европейских цен на газ, говорят аналитики. Впрочем, это не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы.