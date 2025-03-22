Тариф на електроенергію зросте: як не переплачувати за кіловат

Уряд України розкрив способи зниження комунальних витрат на електричну енергію, які наберуть чинності з 1 квітня 2025 року. Громадянам запропонували ефективний метод зменшення витрат на оплату електрики.

Економія електроенергії з 1 квітня

Згідно з урядовими роз'ясненнями, українці, які встановлять двозонний лічильник, з 1 квітня зможуть платити за електроенергію удвічі менше, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Читайте також "Енергоатом" відповів на звинувачення Forbes у нецільовому використанні коштів

Щоб заощадити на оплаті світла, громадянам варто перейти на пільговий тариф "день-ніч". Відповідно до урядової постанови №632, тариф на електроенергію для населення складає 4,32 гривні за кіловат-годину, і ця ціна діятиме до кінця квітня 2025 року під час опалювального сезону.

Для власників двозонних лічильників тарифи будуть такими:

з 07:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 07:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Як подати заявку на встановлення лічильника

Українці можуть придбати багатозонний лічильник і сплачувати за електричну енергію за зниженими тарифами, звернувшись до свого електропостачальника.

Заявку на встановлення двозонного лічильника можна подати через місцевого оператора системи розподілу електроенергії.

Зауважте! Раніше в уряді заявили, що тарифи на електроенергію не будуть переглядатися, і ціни залишатимуться без змін принаймні до завершення опалювального сезону.