Військова служба та стаж: на що можуть розраховувати військові при виході на пенсію

Попри те, що в Україні відбувається мобілізація й чимало людей змушені залишати робочі місця, стаж для таких осіб не переривається. Таким чином, військова служба враховується як стаж для набуття пенсії.

Чи враховується період служби до страхового стажу

До загального страхового стажу, необхідний для придначення пенсії за віком на пільгових умовах, враховується період військової служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Таким чином, якщо людина мала право вийти на пенсію достроково за видом діяльності ще до мобілізації, то цей період буде враховано при розрахунку пенсії після демобілізації.

Зверніть увагу! Навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за мобілізованого працівника, цей період не втрачається для нарахування пенсії, не впливає на досвід роботи та не перериває стажу роботи за фахом.

Як вийти на пенсію учасникам бойових дій

Мобілізація не є підставою для розірвання трудового договору з працівником, якого мобілізували до лав ЗСУ. Тобто на час проходження служби працівник тимчасово усувається від обов'язків, а роботодавець повинен зробити запис про це у трудовій книжці. Це є закріплено нормою в законодавстві України про працю.

Зверніть увагу! Саме такий запис є підтвердженням збереження робочого місця для мобілізованого та є важливим документом для відновлення трудових відносин після демобілізації.

Водночас Судово-юридична газета з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, зауважує, що ті, хто має статус учасника бойових дій (УБД), мають право на достроковий вихід на пенсію, незалежно чи є вони військовослужбовцями за контрактом.