Учитывается ли период службы в страховой стаж

В общий страховой стаж, необходимый для присоединения пенсии по возрасту на льготных условиях, учитывается период военной службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Таким образом, если человек имел право выйти на пенсию досрочно по виду деятельности еще до мобилизации, то этот период будет учтен при расчете пенсии после демобилизации.

Обратите внимание! Даже если работодатель не платит страховые взносы за мобилизованного работника, этот период не теряется для начисления пенсии, не влияет на опыт работы и не прерывает стаж работы по специальности.

Как выйти на пенсию участникам боевых действий

Мобилизация не является основанием для расторжения трудового договора с работником, которого мобилизовали в ряды ВСУ. То есть на время прохождения службы работник временно устраняется от обязанностей, а работодатель должен сделать запись об этом в трудовой книжке. Это закреплено нормой в законодательстве Украины о труде.

Обратите внимание! Именно такая запись является подтверждением сохранения рабочего места для мобилизованного и является важным документом для восстановления трудовых отношений после демобилизации.

В то же время Судебно-юридическая газета со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, замечает, что те, кто имеет статус участника боевых действий (УБД), имеют право на досрочный выход на пенсию, независимо являются ли они военнослужащими по контракту.