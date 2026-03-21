Стаж під час війни: як його обчислюють мобілізованим українцям

Період служби під час мобілізації має свої особливості у розрахунку страхового стажу. Від правильного обліку залежить майбутня пенсія, тож варто розуміти, як саме враховують цей у період воєнного стану.

Як зараховується стаж під час військової служби в Україні?

Період військової служби під час мобілізації в Україні повністю враховується при формуванні страхового та трудового стажу і не зменшує пенсійні права громадян.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, увесь час служби, включно з особливими обставинами, зараховується до стажу, а також до вислуги років, що є ключовим для майбутнього пенсійного забезпечення.

Зауважте! Навіть період перебування у полоні не виключається зі страхового стажу. Якщо за мобілізованого працівника з об’єктивних причин не сплачувалися внески, цей час все одно враховується і не перериває трудову історію.

Для коректного врахування такого стажу під час оформлення пенсії важливо надати підтверджувальні документи. Зокрема, це паспорт, податковий номер, документи про проходження служби, посвідчення учасника бойових дій, довідки про участь у бойових діях, а також інформацію про грошове забезпечення.

Слід також врахувати, що повний пакет документів дозволяє уникнути втрати стажу та забезпечує правильний розрахунок майбутніх виплат.

Чи можуть звільнити працівника через мобілізацію?

Мобілізація також не є підставою для звільнення. Роботодавець лише тимчасово увільняє працівника від виконання обов’язків, але зобов’язаний зберегти за ним робоче місце, пояснює Безоплатна правнича допомога.

Важливо! Відповідний запис вноситься до трудових документів, що забезпечує безперервність стажу після повернення до цивільної роботи.

Додаткові переваги передбачені для тих, хто виконував завдання у зоні бойових дій. Такий період може зараховуватися до страхового стажу за пільговим коефіцієнтом – у потрійному розмірі.

Це безпосередньо впливає на можливість дострокового виходу на пенсію за вислугу років: орієнтовно з 55 років для чоловіків і з 50 років для жінок за умови виконання інших критеріїв.

Кому зараховують один рік стажу за три?