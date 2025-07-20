Плати вчасно та економ: як платіжка за газ може бути меншою

Від компанії "Нафтогаз" досі діє знижка для споживачів на оплату блакитного палива. Умови щодо цієї пільги доволі прості – вчасно сплатити за платіжку через онлайн-сервіс компанії.

Як не переплатити за газ та зекономити?

Як повідомляють в Нафтогазі, оплата за газ повинна здійснюватися до 15 числа через онлайн-сервіс й після цього споживач отримає 1% знижки, який буде враховуватися при нарахуванні наступної платіжки, передає 24 Канал.

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Хоч розмір знижки невеликий, однак все залежатиме від спожитої кількості блакитного палива.

Нагадуємо! Нафтогаз обслуговує 98% усіх споживачів в Україні. Наразі тариф на газ встановлений на рівні 7,96 гривні за кубометр газу.

Крім того, важливо пам'ятати, що коли споживач вчасно передає показники, а це з 1 по 5 число щомісяця, то переплачувати за газ не доведеться. В іншому випадку для розрахунку платіжки будуть внесені середньостатистичні показники.

Серед сервісів, через які можна сплатити за газ, є:

особистий кабінет на my.gas.ua,

через чат-боти GASUA у Viber або Telegram,

через сайт gas.ua.

Зауважте! Знижка не зараховуватиметься, якщо у споживача є заборгованість щодо сплати газу, або ж діє інша знижка на оплату.