Як зернова угода вплине на ціну: Мінагрополітики зробило прогноз

Міністр перерахував основні фактори, на його думку, котрі впливають на формування ціни зерна у світі.

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Відкриття портів – це один з факторів у світі, який зараз впливають на ціну зерна. Їх декілька, і всі вони надзвичайно важливі. Український фактор – один з них, один з найважливіших,

– вважає Сольський.

Очільник Мінагрополітики зауважив, що після підписання угоди (22 липня) ціни на зерно на біржі впали на 3 – 4 долари. Ще одним фактором, через який зерно може подешевшати – велика засуха в Європі, в тому числі в сусідніх наших країнах: Румунія, Угорщина, вважає міністр.

Він також додав що, країни, які поповнюють резерви, цього році закуплять ще більше зерна, і це вплине на зростання ціни. Водночас будуть штовхати ціни вниз очікування великого врожаю в Бразилії, можливість США зменшити відсоток біоетанолу в бензині.

Як це на всіх цих ринках відбуватися – досить важко спрогнозувати. Моя особиста думка – ціна має ризик дещо глобально зменшитися,

– сказав він.

Виручка від експорту зерна

На думку міністра для українських фермерів ціна зерна буде зростати внаслідок падіння вартості логістики.

Сольський підкреслив, що потужності трьох портів дозволяють експортувати приблизно 3 мільйонів тонн зерна на місяць. З його слів, попередні оцінки показують, що це дасть приблизно 1 мільярду доларів валютної виручки на місяць.

Це на 99% буде зерно фермерів, яким будуть займатися в першу чергу приватні структури,

– сказав він.