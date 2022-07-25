Міністр перерахував основні фактори, на його думку, котрі впливають на формування ціни зерна у світі.

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Відкриття портів – це один з факторів у світі, який зараз впливають на ціну зерна. Їх декілька, і всі вони надзвичайно важливі. Український фактор – один з них, один з найважливіших,

– вважає Сольський.

Очільник Мінагрополітики зауважив, що після підписання угоди (22 липня) ціни на зерно на біржі впали на 3 – 4 долари. Ще одним фактором, через який зерно може подешевшати – велика засуха в Європі, в тому числі в сусідніх наших країнах: Румунія, Угорщина, вважає міністр.

Він також додав що, країни, які поповнюють резерви, цього році закуплять ще більше зерна, і це вплине на зростання ціни. Водночас будуть штовхати ціни вниз очікування великого врожаю в Бразилії, можливість США зменшити відсоток біоетанолу в бензині.

Як це на всіх цих ринках відбуватися – досить важко спрогнозувати. Моя особиста думка – ціна має ризик дещо глобально зменшитися,

– сказав він.

Зверніть увагу! На думку міністра для українських фермерів ціна зерна буде зростати внаслідок падіння вартості логістики.

Виручка від експорту зерна

Сольський підкреслив, що потужності трьох портів дозволяють експортувати приблизно 3 мільйонів тонн зерна на місяць. З його слів, попередні оцінки показують, що це дасть приблизно 1 мільярду доларів валютної виручки на місяць.

Це на 99% буде зерно фермерів, яким будуть займатися в першу чергу приватні структури,

– сказав він.