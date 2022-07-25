Як зернова угода вплине на ціну
Міністр перерахував основні фактори, на його думку, котрі впливають на формування ціни зерна у світі.
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Відкриття портів – це один з факторів у світі, який зараз впливають на ціну зерна. Їх декілька, і всі вони надзвичайно важливі. Український фактор – один з них, один з найважливіших,
– вважає Сольський.
Очільник Мінагрополітики зауважив, що після підписання угоди (22 липня) ціни на зерно на біржі впали на 3 – 4 долари. Ще одним фактором, через який зерно може подешевшати – велика засуха в Європі, в тому числі в сусідніх наших країнах: Румунія, Угорщина, вважає міністр.
Він також додав що, країни, які поповнюють резерви, цього році закуплять ще більше зерна, і це вплине на зростання ціни. Водночас будуть штовхати ціни вниз очікування великого врожаю в Бразилії, можливість США зменшити відсоток біоетанолу в бензині.
Як це на всіх цих ринках відбуватися – досить важко спрогнозувати. Моя особиста думка – ціна має ризик дещо глобально зменшитися,
– сказав він.
Виручка від експорту зерна
Сольський підкреслив, що потужності трьох портів дозволяють експортувати приблизно 3 мільйонів тонн зерна на місяць. З його слів, попередні оцінки показують, що це дасть приблизно 1 мільярду доларів валютної виручки на місяць.
Це на 99% буде зерно фермерів, яким будуть займатися в першу чергу приватні структури,
– сказав він.
Що відомо про "Зернову угоду"
- Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування чорноморських портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
- російські загарбники 23 липня завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт.
- Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив на тому, що росія навіть добу не змогла протриматись після підписання договору про розблокування портів. Адже ракетний удар по Одесі буквально перекреслює усе, над чим упродовж не одного місяця працювала як Україна, так і ООН та Туреччина.
- росія, яка порушила так звану "зернову угоду", продовжує вигадувати недолугі виправдання. Цього разу в кремлі розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.
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