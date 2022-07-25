Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє 24 канал.

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Судна з зерном прямуватимуть з порту вузьким технічним шляхом. Решта акваторії буде замінована.

Ніхто не говорить про те, що акваторія Одеського порту буде повністю розмінована, або буде зменшена безпека наших Чорноморських рубежів. Про це взагалі мови нема,

– запевнив Братчук.

Чиновник також прокоментував ризик висадки російського морського десанту. Він зазначив, що загроза буде доти, поки в росії буде чорноморський флот.

Зверніть увагу! Купатися в морі або засмагати на пляжі – суворо заборонено. Ці території замінували через загрозу висадки ворожого десанту. Крім того, до берега допливають міни, які розкидали росіяни. Цього літа вже були неодноразові випадки, коли відпочивальники підірвалися у воді.

Коротко про "зернову угоду"

росія заблокувала своїми суднами рух у Чорному морі. Відповідно в українських портах залишилося зерно, яке наша держава мала відправити на експорт. Такими діями кремль штучно створив загрозу голоду для низки країн світу.

Туреччина зголосилася стати посередником у переговорах між Києвом та москвою щодо безпечного вивозу зерна. 22 липня у Стамбулі Україна підписала зернову угоду з Туреччиною та ООН. росія окремо підписала аналогічний документ.

Згідно з документом, Україна може відновити роботу 3 портів і не розміновувати їх. Для проходу суден використають безпечні фарватери. Водночас представники ООН та Туреччини можуть перевіряти ці кораблі, бо росіяни боялися, що ними перевозитимуть зброю.

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