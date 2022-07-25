Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает 24 канал.
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Суда с зерном будут следовать из порта по узкому техническому пути. Остальная часть акватории будет заминирована.
Никто не говорит о том, что акватория Одесского порта будет полностью разминирована или будет уменьшена безопасность наших Черноморских рубежей. Об этом вообще речи нет,
– заверил Братчук.
Чиновник также прокомментировал риск высадки российского морского десанта. Он отметил, что угроза будет до тех пор, пока у россии будет черноморский флот.
Коротко о "зерновом соглашении"
россия заблокировала своими судами движение в Черном море. Соответственно, в украинских портах осталось зерно, которое наше государство должно было отправить на экспорт. Такими действиями кремль искусственно создал угрозу голода ряду стран мира.
Турция вызвалась стать посредником в переговорах между Киевом и москвой по безопасному вывозу зерна. 22 июля в Стамбуле Украина подписала зерновое соглашение с Турцией и ООН. россия отдельно подписала аналогичный документ.
Согласно документу, Украина может возобновить работу 3 портов и не разминировать их. Для прохода судов используют безопасные фарватеры. В то же время представители ООН и Турции могут проверять эти корабли, потому что россияне боялись, что они будут перевозить оружие.
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