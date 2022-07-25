Как зерновое соглашение повлияет на цену
Министр перечислил основные факторы, по его мнению, влияющие на формирование цены зерна в мире .
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Открытие портов – это один из факторов в мире, который сейчас влияет на цену зерна. Их несколько, и все они очень важны. Украинский фактор – один из них, один из важнейших,
– считает Сольский.
Глава Минагрополитики отметил, что после подписания соглашения (22 июля) цены на зерно на бирже упали на 3 – 4 доллара. Еще одним фактором, из-за которого зерно может подешеветь – большая засуха в Европе, в том числе в соседних наших странах: Румыния, Венгрия, считает министр.
Он также добавил, что страны, которые пополняют резервы, в этом году закупят еще больше зерна, и это повлияет на рост цены. В то же время будут толкать цены вниз ожидания большого урожая в Бразилии, возможность США снизить процент биоэтанола в бензине.
Как это на всех этих рынках происходить – довольно сложно спрогнозировать. Мое личное мнение – цена рискует несколько глобально уменьшиться,
– сказал он.
Выручка от экспорта зерна
Сольский подчеркнул, что мощности трех портов позволяют экспортировать около 3 миллионов тонн зерна в месяц. По его словам, предварительные оценки показывают, что это даст примерно 1 миллиард долларов валютной выручки в месяц.
Это на 99% будет зерно фермеров, которым будут заниматься в первую очередь частные структуры,
– сказал он.
Что известно о "Зерновом соглашении"
- Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
- российские захватчики 23 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.
- Спикер МИД Олег Николенко отметил, что россия даже сутки не смогла продержаться после подписания договора о разблокировании портов. Ведь ракетный удар по Одессе буквально перечеркивает все, над чем в течение одного месяца работала как Украина, так и ООН и Турция.
- россия, нарушившая так называемое "зерновое соглашение", продолжает придумывать бестолковые оправдания. На этот раз в кремле рассказали байку, будто обстрел Одесского порта совсем не мешает экспорту зерна.
Больше о разблокировании экспорта украинского зерна на мировой рынок: смотрите в стриме