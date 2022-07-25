Министр перечислил основные факторы, по его мнению, влияющие на формирование цены зерна в мире .

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Открытие портов – это один из факторов в мире, который сейчас влияет на цену зерна. Их несколько, и все они очень важны. Украинский фактор – один из них, один из важнейших,

– считает Сольский.

Глава Минагрополитики отметил, что после подписания соглашения (22 июля) цены на зерно на бирже упали на 3 – 4 доллара. Еще одним фактором, из-за которого зерно может подешеветь – большая засуха в Европе, в том числе в соседних наших странах: Румыния, Венгрия, считает министр.

Он также добавил, что страны, которые пополняют резервы, в этом году закупят еще больше зерна, и это повлияет на рост цены. В то же время будут толкать цены вниз ожидания большого урожая в Бразилии, возможность США снизить процент биоэтанола в бензине.

Как это на всех этих рынках происходить – довольно сложно спрогнозировать. Мое личное мнение – цена рискует несколько глобально уменьшиться,

– сказал он.

Обратите внимание! По мнению министра, для украинских фермеров цена зерна будет расти вследствие падения стоимости логистики.

Выручка от экспорта зерна

Сольский подчеркнул, что мощности трех портов позволяют экспортировать около 3 миллионов тонн зерна в месяц. По его словам, предварительные оценки показывают, что это даст примерно 1 миллиард долларов валютной выручки в месяц.

Это на 99% будет зерно фермеров, которым будут заниматься в первую очередь частные структуры,

– сказал он.