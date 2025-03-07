Індексацію завершено: як змінились пенсії українців у березні 2025 року

Березневу індексацію пенсій 2025 завершено. Завдяки їй, виплати більшості пенсіонерів зросли.

Як зросли пенсії українців

Цьогоріч пенсії українців мали б бути проіндексовані на 11,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зауважте! Під індексацію підпадає "чиста" пенсія, тобто виплата без доплат та надбавок.

Проте, потрібно зауважити, що уряд встановив ліміти збільшення виплат:

мінімально виплати могли зрости на 100 гривень;

максимально – 1 500 гривень.

В середньому пенсії українців внаслідок індексації зростуть на 556 гривень.

Зверніть увагу! Завдяки індексації, середня пенсія в Україні збільшиться з 5 789 до 6 345 гривень.

Як дізнатись на скільки зросла пенсія через індексацію

Дізнатись як зросла пенсія через індексацію можна онлайн. Для цього потрібно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ за посиланням;

авторизуватися (це можна зробити через КЕП, "Дія. Підпис", BankID);

інформацію можна знайти у розділі "Моя пенсія".

Нагадаємо! Оновлені пенсії українці почали отримувати з 4 березня.