Укр Рус
Економіка Соцвиплати Індексацію завершено: як змінились пенсії українців у березні 2025 року
7 березня, 15:56
1

Індексацію завершено: як змінились пенсії українців у березні 2025 року

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У березні 2025 року пенсії українців були проіндексовані на 11,5%, з мінімальним збільшенням на 100 гривень і максимальним на 1 500 гривень.
  • Середня пенсія в Україні збільшилася з 5 789 до 6 345 гривень.

Березневу індексацію пенсій 2025 завершено. Завдяки їй, виплати більшості пенсіонерів зросли.

Як зросли пенсії українців

Цьогоріч пенсії українців мали б бути проіндексовані на 11,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Квітковий бум на 8 березня: скільки коштуватиме букет тюльпанів та троянд у містах України

Зауважте! Під індексацію підпадає "чиста" пенсія, тобто виплата без доплат та надбавок.

Проте, потрібно зауважити, що уряд встановив ліміти збільшення виплат:

  • мінімально виплати могли зрости на 100 гривень;
  • максимально – 1 500 гривень.

В середньому пенсії українців внаслідок індексації зростуть на 556 гривень.

Зверніть увагу! Завдяки індексації, середня пенсія в Україні збільшиться з 5 789 до 6 345 гривень.

Як дізнатись на скільки зросла пенсія через індексацію

Дізнатись як зросла пенсія через індексацію можна онлайн. Для цього потрібно:

  • зайти на портал електронних послуг ПФУ за посиланням;
  • авторизуватися (це можна зробити через КЕП, "Дія. Підпис", BankID);
  • інформацію можна знайти у розділі "Моя пенсія".

Нагадаємо! Оновлені пенсії українці почали отримувати з 4 березня.