Більше ніж до війни: скільки отримують українці зараз

Середня зарплата в Україні зросла у I кварталі цього року. Загалом вона збільшилась на 24,1% за цей період.

Яка змінилась середня зарплата в Україні

За перші 3 місяці 2025 року, середня зарплата в Україні зросла до 23 460 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Станом на зараз, у доларовому еквіваленті середня зарплата складає 564 долари. Це більше ніж до початку повномасштабної війни. Ще у 2021 році середня зарплата була – 514 доларів.

В середньому з 1996 по 2025 рік українці отримували:

Рік Середня зарплата, грн 1996 126 1997 143 1998 153 1999 178 2000 230 2001 311 2002 376 2003 462 2004 590 2005 806 2006 1041 2007 1351 2008 1806 2009 1906 2010 2239 2011 2633 2012 3026 2013 3265 2014 3480 2015 4195 2016 5186 2017 7104 2018 8865 2019 10497 2020 11591 2021 14014 2022 14577 2023 17442 2024 21473 2025 23460

Цікаво! За даними Eurostat, середня зарплата в країнах ЄС складає приблизно – 3 500 доларів.

Як зростатиме середня зарплата у наступні роки

Як показують дані НБУ, у 2025 році номінальна зарплата збільшиться на 17,7%. Водночас реальний показник внаслідок впливу інфляції зросте на 3,9%.

На думку регулятора у 2026 році середня зарплата змінюватиметься так:

номінальна середня зарплата збільшиться на 9,4%;

а уже реальна – на 3,3%.

Зауважте! У 2027 році середня зарплата також зростатиме. Номінальна виплата збільшиться на 8,8%, а от реальна – на 3,5%.