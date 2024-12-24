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19 червня, 14:45
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Більше ніж до війни: скільки отримують українці зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Середня зарплата в Україні у I кварталі 2025 року зросла на 24,1% і досягла 23 460 гривень, що становить 564 долари.
  • Середня зарплата в Україні значно менша, ніж у країнах ЄС.

Середня зарплата в Україні зросла у I кварталі цього року. Загалом вона збільшилась на 24,1% за цей період.

Яка змінилась середня зарплата в Україні

За перші 3 місяці 2025 року, середня зарплата в Україні зросла до 23 460 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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 Станом на зараз, у доларовому еквіваленті середня зарплата складає 564 долари. Це більше ніж до початку повномасштабної війни. Ще у 2021 році середня зарплата була – 514 доларів.

В середньому з 1996 по 2025 рік українці отримували:

Рік Середня зарплата, грн
1996 126
1997 143
1998 153
1999 178
2000 230
2001 311
2002 376
2003 462
2004 590
2005 806
2006 1041
2007 1351
2008 1806
2009 1906
2010 2239
2011 2633
2012 3026
2013 3265
2014 3480
2015 4195
2016 5186
2017 7104
2018 8865
2019 10497
2020 11591
2021 14014
2022 14577
2023 17442
2024 21473
2025 23460

Цікаво! За даними Eurostat, середня зарплата в країнах ЄС складає приблизно – 3 500 доларів.

Як зростатиме середня зарплата у наступні роки

Як показують дані НБУ, у 2025 році номінальна зарплата збільшиться на 17,7%. Водночас реальний показник внаслідок впливу інфляції зросте на 3,9%.

На думку регулятора у 2026 році середня зарплата змінюватиметься так:

  • номінальна середня зарплата збільшиться на 9,4%;
  • а уже реальна – на 3,3%.

Зауважте! У 2027 році середня зарплата також зростатиме. Номінальна виплата збільшиться на 8,8%, а от реальна – на 3,5%.