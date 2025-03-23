300 доларів в гривнях: скільки це зараз

Курс долара США протягом березня був стабільним. Невеликі коливання не впливали на загальну ситуацію.

Яка вартість 1 долара США зараз

Станом на 21 березня, офіційний курс долара США в Україні – 41,54 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", у банку середній курс долара США зараз такий:

купівля – 41,25 гривні за долар США;

продаж – 41,80 гривень за долар США.

А от в обмінниках середній курс долара США, станом на 21 березня такий:

купівля – 41,48 гривні за долар США;

продаж – 41,55 гривні за долар США.

За скільки сьогодні можна купити 300 доларів

Сума, яку доведеться витратити на покупку, залежить від місця, де відбувається обмін валют:

за 300 доларів США в банку сьогодні доведеться віддати приблизно 12 540 гривень;

сьогодні доведеться віддати приблизно 12 540 гривень; при покупці 300 доларів США в обміннику доведеться викласти орієнтовно 12 465 гривень

Скільки можна виручити за здачу 300 доларів