Як змінився курс долара за вихідні

За вихідні курс долара в обмінниках та на чорному ринку практично не змінився. Найсуттєвіші зміни відбулись в банках. Там американська валюта подорожчала на 10 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (+10 копійок проти 28 квітня), а купити за 38 гривень (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривня (без змін), а продають в середньому за 41,80 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,42 гривні (-3 копійки), а продають – за 37,87 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають – за (-6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (-3 копійки), а продаж – 41,73 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (без змін), а продаж – 37,85 гривні (-5 копійок).

(без змін), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 41,40 гривні (-1 копійка), а продають за 41,58 гривні (-2 копійки).

Яким буде курс у травні

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу підкреслила, що неможливо оцінити чинник контрнаступу, якого так очікують усі українці. Наскільки успішним він буде та чи задовольнить очікування українців – сказати неможливо.

Вона пояснює, що тут важливі навіть не самі результати, а баланс очікувань та реальності. Якщо українці не будуть розчаровані, можна очікувати додаткового тиску на долар через пожвавлення споживчого попиту.