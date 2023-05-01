Як змінився курс долара за вихідні
1 травня 2023, 09:38Читать новость на русском
За вихідні курс долара в обмінниках та на чорному ринку практично не змінився. Найсуттєвіші зміни відбулись в банках. Там американська валюта подорожчала на 10 копійок.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 1 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (+10 копійок проти 28 квітня), а купити за 38 гривень (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривня (без змін), а продають в середньому за 41,80 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,42 гривні (-3 копійки), а продають – за 37,87 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (-3 копійки), а продаж – 41,73 гривні (-2 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (без змін), а продаж – 37,85 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 41,40 гривні (-1 копійка), а продають за 41,58 гривні (-2 копійки).
Яким буде курс у травні
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу підкреслила, що неможливо оцінити чинник контрнаступу, якого так очікують усі українці. Наскільки успішним він буде та чи задовольнить очікування українців – сказати неможливо.
Вона пояснює, що тут важливі навіть не самі результати, а баланс очікувань та реальності. Якщо українці не будуть розчаровані, можна очікувати додаткового тиску на долар через пожвавлення споживчого попиту.
За час війни на ринку утворився дуже значний відкладений попит, його реалізація вимагатиме додаткової гривневої ліквідності. Отже, з одного боку, в населення буде менше вільної гривні для придбання валюти, з іншого, частина заощаджень в іноземній валюті українці будуть конвертувати у гривню.