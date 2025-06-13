Зміни усе ж є: що відбувається з курсом злотого в середині червня

Курс злотого не зазнавав вагомих змін з початку червня. Ті коливання, що відбувалися, не були значні і майже не відчувалися.

Який зараз офіційний курс злотого в Україні У п'ятницю 13 червня, офіційний курс злотого відчутно зріс – до 11,27 гривні (+13 копійок, порівняно з 12 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Не спішіть міняти долари на євро: банкір розповів, чого чекати на ринку валют Чи змінився курс злотого у банках та обмінниках Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках не змінився купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 12 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін). Деякі зміни відчутні в обмінниках, там середній курс: купівля – 11,10 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок). Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих зараз аби купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 1 145 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 125 гривень. Яку суму можна виручити за 100 злотих 13 червня у банку за 100 злотих можна отримати орієнтовно – 1 080 гривень;

в обміннику за 100 злотих можна виручити приблизно – 1 110 гривень.