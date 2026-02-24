Укр Рус
24 лютого, 21:45
3

Інструкція для пенсіонерів: як зробити електронний підпис

Валерія Моргун
Основні тези

КЕП – це кваліфікований електронний підпис, який має таку саму юридичну силу, що й звичайний. КЕП дозволяє отримати чимало послуг та значно спрощує життя.

Як зробити електронний підпис у Приват24?

Зробити його можна зокрема за допомогою Приватбанку, про що йдеться на сайті банку.

Щоб зробити КЕП, слід дотримуватися такого алгоритму дій:

  1. Зайти у свій Приват24.
  2. Знайти вкладку "Бізнес" та натиснути "Електронний цифровий підпис для фізичної особи".
  3. Вибрати "Завантажити сертифікат".
  4. Надалі потрібно перевірити свої дані.
  5. Наступний крок – вигадати пароль до файла.
  6. Після цього на мобільний телефон надійде СМС або дзвінок від банку з кодом підтвердження.
  7. Останній крок – на комп’ютер завантажиться файл, який матиме закінчення .jks. Це і є електронний ключ, який буде чинним рік (потім слід буде зробити новий).

Зверніть увагу! Сторонні особи не зможуть скористатися КЕП, скопіювати чи підробити його. Річ у тім, що система має надійно захищений вхід.

Також кваліфікований електронний підпис неможливо втратити або забути. Це неможливо, навіть якщо людина загубить або десь випадково залишить телефон. 

Без пароля доступу в додаток Приват24 і пароля SmartID ніхто не зможе використати ваш КЕП, 
– запевнили у Приватбанку.

Використати КЕП можна для:

  • підписання петицій;
  • оформлення різних субсидій та пільг;
  • користування електронною медичною карткою;
  • заходити на портал Пенсійного фонду (подивитися розмір пенсій, страхового стажу, замовити довідку тощо);
  • розв'язання податкових питань, зокрема ведення бізнесу і тому подібне.

Зауважте! Отримати КЕП можна також у чатботі Ощадбанку, у Міністерстві внутрішніх справ та Державній податковій службі. Про це повідомили у Дії.

Що ще слід знати пенсіонерам?

  • Українці мають важливий дедлайн. Вони повинні оцифрувати паперові трудові книжки. За інших обставин можуть виникати проблеми із зарахуванням стажу для призначення пенсії. Оцифрувати документ потрібно до 10 червня 2026 року.

  • Крім того, пенсіонери на тимчасово окупованих територіях та за кордоном мають пройти фізичну ідентифікацію. Якщо ж вони цього не зроблять, то ризикують втратити свої грошові виплати. Дедлайн – до 1 квітня поточного року.