Інструкція для пенсіонерів: як зробити електронний підпис
- Кваліфікований електронний підпис (КЕП) має таку ж юридичну силу, що й звичайний підпис.
- КЕП неможливо скопіювати або підробити.
КЕП – це кваліфікований електронний підпис, який має таку саму юридичну силу, що й звичайний. КЕП дозволяє отримати чимало послуг та значно спрощує життя.
Як зробити електронний підпис у Приват24?
Зробити його можна зокрема за допомогою Приватбанку, про що йдеться на сайті банку.
Щоб зробити КЕП, слід дотримуватися такого алгоритму дій:
- Зайти у свій Приват24.
- Знайти вкладку "Бізнес" та натиснути "Електронний цифровий підпис для фізичної особи".
- Вибрати "Завантажити сертифікат".
- Надалі потрібно перевірити свої дані.
- Наступний крок – вигадати пароль до файла.
- Після цього на мобільний телефон надійде СМС або дзвінок від банку з кодом підтвердження.
- Останній крок – на комп’ютер завантажиться файл, який матиме закінчення .jks. Це і є електронний ключ, який буде чинним рік (потім слід буде зробити новий).
Зверніть увагу! Сторонні особи не зможуть скористатися КЕП, скопіювати чи підробити його. Річ у тім, що система має надійно захищений вхід.
Також кваліфікований електронний підпис неможливо втратити або забути. Це неможливо, навіть якщо людина загубить або десь випадково залишить телефон.
Без пароля доступу в додаток Приват24 і пароля SmartID ніхто не зможе використати ваш КЕП,
– запевнили у Приватбанку.
Використати КЕП можна для:
- підписання петицій;
- оформлення різних субсидій та пільг;
- користування електронною медичною карткою;
- заходити на портал Пенсійного фонду (подивитися розмір пенсій, страхового стажу, замовити довідку тощо);
- розв'язання податкових питань, зокрема ведення бізнесу і тому подібне.
Зауважте! Отримати КЕП можна також у чатботі Ощадбанку, у Міністерстві внутрішніх справ та Державній податковій службі. Про це повідомили у Дії.
Що ще слід знати пенсіонерам?
Українці мають важливий дедлайн. Вони повинні оцифрувати паперові трудові книжки. За інших обставин можуть виникати проблеми із зарахуванням стажу для призначення пенсії. Оцифрувати документ потрібно до 10 червня 2026 року.
Крім того, пенсіонери на тимчасово окупованих територіях та за кордоном мають пройти фізичну ідентифікацію. Якщо ж вони цього не зроблять, то ризикують втратити свої грошові виплати. Дедлайн – до 1 квітня поточного року.