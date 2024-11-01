Чи змінять пенсії по інвалідності до кінця року

Розмір пенсії по інвалідності залежить від багатьох обставин. Зокрема, від групи, яку призначили особі, кількості стажу та обставин набуття каліцтва.

Чи зміниться розмір пенсій по інвалідності

Розмір виплат по інвалідності не зміниться у листопаді. Щобільше, збільшення не очікується до кінця цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір виплат по інвалідності і надалі залежатиме від вікової виплати:

особи, що мають інвалідність I групи отримують 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи отримують – 90% пенсії за віком;

з інвалідністю III групи отримують – 50% пенсії за віком.

Водночас пенсійні виплати по інвалідності не можуть бути менші ніж:

для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 гривень;

Нагадаємо! Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю I групи зросла внаслідок березневої індексації з 2 760 до 2 980 гривень.

II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;

II та III груп, які працюють – 2 093 гривень.

Зверніть увагу! Є громадяни для яких пенсії по інвалідності розраховуються по-іншому. Наприклад, так відбувається для військових і постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.