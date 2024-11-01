Чи зміниться розмір пенсій по інвалідності

Розмір виплат по інвалідності не зміниться у листопаді. Щобільше, збільшення не очікується до кінця цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір виплат по інвалідності і надалі залежатиме від вікової виплати:

особи, що мають інвалідність I групи отримують 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи отримують – 90% пенсії за віком;

з інвалідністю III групи отримують – 50% пенсії за віком.

Водночас пенсійні виплати по інвалідності не можуть бути менші ніж:

для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 гривень;

Нагадаємо! Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю I групи зросла внаслідок березневої індексації з 2 760 до 2 980 гривень.

II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;

II та III груп, які працюють – 2 093 гривень.

Зверніть увагу! Є громадяни для яких пенсії по інвалідності розраховуються по-іншому. Наприклад, так відбувається для військових і постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.