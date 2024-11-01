Изменится ли размер пенсий по инвалидности
Размер выплат по инвалидности не изменится в ноябре. Более того, увеличение не ожидается до конца этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Размер выплат по инвалидности и в дальнейшем будет зависеть от возрастной выплаты:
- лица, имеющие инвалидность I группы получают 100% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью II группы получают – 90% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью III группы получают – 50% пенсии по возрасту.
В то же время пенсионные выплаты по инвалидности не могут быть меньше чем:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2 980 гривен;
Напомним! Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы выросла в результате мартовской индексации с 2 760 до 2 980 гривен.
- II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;
- II и III групп, которые работают – 2 093 гривен.
Обратите внимание! Есть граждане для которых пенсии по инвалидности рассчитываются по-другому. Например, так происходит для военных и пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.