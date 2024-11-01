Изменится ли размер пенсий по инвалидности

Размер выплат по инвалидности не изменится в ноябре. Более того, увеличение не ожидается до конца этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер выплат по инвалидности и в дальнейшем будет зависеть от возрастной выплаты:

лица, имеющие инвалидность I группы получают 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы получают – 90% пенсии по возрасту;

с инвалидностью III группы получают – 50% пенсии по возрасту.

В то же время пенсионные выплаты по инвалидности не могут быть меньше чем:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 980 гривен;

Напомним! Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы выросла в результате мартовской индексации с 2 760 до 2 980 гривен.

II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;

II и III групп, которые работают – 2 093 гривен.

Обратите внимание! Есть граждане для которых пенсии по инвалидности рассчитываются по-другому. Например, так происходит для военных и пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.