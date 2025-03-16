Пенсія для тих, хто працював за кордоном: чи можна отримати виплати

Якщо частину трудового стажу ви здобули за кордоном, це може вплинути на вашу пенсію в Україні. Важливо знати, чи враховується іноземний стаж та як його підтвердити.

Як нараховуються пенсії, якщо працював за кордоном

25 квітня 2024 року Верховна Рада прийняла важливий законопроєкт, який вирішив низку проблемних питань щодо нарахування пенсії та обчислення пенсійного стажу, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Тобто, в Україні враховується страховий стаж, набутий за кордоном, навіть без угоди між країнами. Наприклад, якщо людина працювала за кордоном кілька років і повернулася до України, цей стаж буде враховано при нарахуванні пенсії, якщо вона надасть Пенсійному фонду підтверджуючі документи.

Таким чином, розмір пенсії залежатиме від:

кількості сплачених в Україні страхових внесків;

стажу до 1 січня 2024 року;

часу виходу на пенсію, враховуючи роботу за кордоном.