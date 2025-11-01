Нижче бути не може: яка мінімальна пенсія гарантується державою у листопаді

У листопаді в Україні частина пенсіонерів отримає мінімальну пенсію. Який розмір виплати належить таким особам та нижче якої суми вона бути не може у 2025 році, читайте далі.

Що означає мінімальна пенсія в Україні?

В Україні встановлено мінімальний розмір пенсії, менше якого виплати платити не можуть. У листопаді 2025 року пенсіонери отримають гарантовані виплати, розмір яких залежить від віку, стажу та категорії отримувача, пише 24 Канал із посиланням на Федерацію профспілок України.

Мінімальна пенсія в Україні визначається також на основі прожиткового мінімуму. А також враховує наступні фактори:

тривалість страхового стажу;

розмір заробітної плати, із якої сплачували страхові внески;

середню зарплату по країні.

Який розмір мінімальної пенсії у листопаді?

За даними Пенсійного Фонду у листопаді 2025 року виплати мінімальні будуть наступними:

3 758 гривень – для людей від 65 років із повним стажем (30 років для жінок, 35 років для чоловіків);

3 758 гривень – для осіб старше 80 років зі стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;

3 613 гривень – для пенсіонерів 70 – 79 років із повним страховим стажем;

3 323 гривень – для людей до 70 років із необхідним стажем або з інвалідністю І групи;

3 038 гривень – для інших непрацюючих пенсіонерів.

Важливо! Для працюючих пенсіонерів мінімальна пенсія у листопаді 2025 року становить 2 361 гривню. Це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Що ще відомо про пенсії в Україні: коротко про головне