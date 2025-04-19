Мінімум для виживання: скільки насправді отримують українські пенсіонери

Цієї весни пенсії в Україні зросли внаслідок індексації. Втім, розмір виплат залишається невеликим. Скільки отримуватимуть пенсіонери у травні, читайте далі.

Яка середня пенсія в Україні

Станом на 1 квітня 2025 року середній розмір пенсії в Україні сягає 6 341 гривню, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії". Однак виявилося, що третина українських пенсіонерів отримує значно менше.

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Приблизно 3,4 мільйона осіб мають середню пенсію на рівні лише 3 340 гривень. Таким чином, хоча пенсії зросли на 10%, через інфляцію на рівні 14,6% реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася.

Скільки насправді отримують українські пенсіонери

Кількість пенсіонерів, які отримують менше ніж 3 000 гривень суттєво скоротилася. Зараз таких лише 3,9%, або 398 267 осіб, а це у 7 разів менше, ніж торік. Разом з цим:

пенсії в межах від 3 001 до 4 000 гривень отримують 32,3% пенсіонерів (3 340 489 осіб);

від 4 001 до 5 000 гривень – 20,4% (2 105 500 осіб);

від 5 001 до 10 000 гривень отримує майже третина, або 29,9% (2 987 845 осіб).

Водночас пенсіонерів, які отримують понад 10 000 гривень, найменше. Зараз 14,5%, що становить 1 499 274 осіб.