Чи допоможе підвищення тарифів: яка ситуація з електрикою в Україні

У Міністерстві енергетики на тлі обстрілів енергоінфраструктури не виключають підвищення тарифів на світло. Однак тариф для населення жодних проблем не розв'яже.

Таку думку 24 Каналу висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, що модель ринку електроенергії, що працює в Україні, не дуже добре працювала і в мирний час. Усе через велику кількість адміністративних впливів уряду.

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"Під час війни недостатньо ефективно. Перехресні борги на ринку електроенергії зараз перевалили за 120 мільярдів гривень і продовжують зростати", – сказав Харченко.

Так у ситуації, коли є борги й немає вільних коштів, відновлення енергетики та навіть підготовка до наступного опалювального сезону – дуже складне завдання.

Завершення опалювального сезону

У деяких містах України достроково завершують опалювальний сезон. Та, найімовірніше, тут більше впливає фактор теплої погоди.

Якщо вимкнути опалення, а буде холодно, то люди просто включать електричне опалення всіма доступними їм способами – тобто кондиціонери, обігрівачі. І в результаті буде зростання споживання, а не зниження,

– додав директор Центру досліджень енергетики.

Тому, на його думку, рішення про припинення опалювального сезону передусім пов'язано з потеплінням. Якщо прогнози погоди справдяться, то немає сенсу тримати систему опалення в робочому стані. Це зекономить споживання газу.

Ситуація в енергосистемі

Нині ситуація з енергосистемою дуже складна у Харківській області, в Одесі та Кривому Розі. За словами Харченка, у цих регіонах протягом щонайменше двох – трьох тижнів діятимуть графіки відключення, допоки не буде відновлено більш – менш стабільне енергопостачання.

"Щонайменше два тижні зараз буде потрібно. Що стосується у національному масштабі, у нас є величезна проблема – ми втратили великий обсяг генерації. У цілому ситуація доволі складна", – вважає директор Центру досліджень енергетики.

Без імпорту електрики від європейських країн Україні, найімовірніше, довелося б обмежувати споживачів на національному рівні. Утім, нині споживання електроенергії низьке. До того ж є підтримка союзників. Тому Україні перебуває в цілому в стабільній ситуації.

"Наші міжнародні партнери вже неодноразово надавали підтримку, і я впевнений, що це і далі працюватиме саме в такий спосіб", – зазначив Олександр Харченко.

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