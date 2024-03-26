Такое мнение 24 Каналу высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что модель рынка электроэнергии, работающая в Украине, не очень хорошо работала и в мирное время. Все из-за большого количества административных воздействий правительства.

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"Во время войны недостаточно эффективно. Перекрестные долги на рынке электроэнергии сейчас перевалили за 120 миллиардов гривен и продолжают расти", – сказал Харченко.

Так в ситуации, когда есть долги и нет свободных средств, восстановление энергетики и даже подготовка к следующему отопительному сезону – очень сложная задача.

Завершение отопительного сезона

В некоторых городах Украины досрочно завершают отопительный сезон. И, вероятнее всего, здесь больше влияет фактор теплой погоды.

Если выключить отопление, а будет холодно, то люди просто включат электрическое отопление всеми доступными им способами – то есть кондиционеры, обогреватели. И в результате будет рост потребления, а не снижение,

– добавил директор Центра исследований энергетики.

Поэтому, по его мнению, решение о прекращении отопительного сезона прежде всего связано с потеплением. Если прогнозы погоды оправдаются, то нет смысла держать систему отопления в рабочем состоянии. Это сэкономит потребление газа.

Ситуация в энергосистеме

Сейчас ситуация с энергосистемой очень сложная в Харьковской области, в Одессе и Кривом Роге. По словам Харченко, в этих регионах в течение как минимум двух – трех недель будут действовать графики отключения, пока не будет восстановлено более – менее стабильное энергоснабжение.

"Минимум две недели сейчас потребуется. Что касается в национальном масштабе, у нас есть огромная проблема – мы потеряли большой объем генерации. В целом ситуация довольно сложная", – считает директор Центра исследований энергетики.

Без импорта электричества от европейских стран Украине, скорее всего, пришлось бы ограничивать потребителей на национальном уровне. Впрочем, сейчас потребление электроэнергии низкое. К тому же есть поддержка союзников. Поэтому Украина находится в целом в стабильной ситуации.

"Наши международные партнеры уже неоднократно оказывали поддержку, и я уверен, что это и дальше будет работать именно таким образом", – отметил Александр Харченко.

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