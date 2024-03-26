Таку думку 24 Каналу висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, що модель ринку електроенергії, що працює в Україні, не дуже добре працювала і в мирний час. Усе через велику кількість адміністративних впливів уряду.

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"Під час війни недостатньо ефективно. Перехресні борги на ринку електроенергії зараз перевалили за 120 мільярдів гривень і продовжують зростати", – сказав Харченко.

Так у ситуації, коли є борги й немає вільних коштів, відновлення енергетики та навіть підготовка до наступного опалювального сезону – дуже складне завдання.

Завершення опалювального сезону

У деяких містах України достроково завершують опалювальний сезон. Та, найімовірніше, тут більше впливає фактор теплої погоди.

Якщо вимкнути опалення, а буде холодно, то люди просто включать електричне опалення всіма доступними їм способами – тобто кондиціонери, обігрівачі. І в результаті буде зростання споживання, а не зниження,

– додав директор Центру досліджень енергетики.

Тому, на його думку, рішення про припинення опалювального сезону передусім пов'язано з потеплінням. Якщо прогнози погоди справдяться, то немає сенсу тримати систему опалення в робочому стані. Це зекономить споживання газу.

Ситуація в енергосистемі

Нині ситуація з енергосистемою дуже складна у Харківській області, в Одесі та Кривому Розі. За словами Харченка, у цих регіонах протягом щонайменше двох – трьох тижнів діятимуть графіки відключення, допоки не буде відновлено більш – менш стабільне енергопостачання.

"Щонайменше два тижні зараз буде потрібно. Що стосується у національному масштабі, у нас є величезна проблема – ми втратили великий обсяг генерації. У цілому ситуація доволі складна", – вважає директор Центру досліджень енергетики.

Без імпорту електрики від європейських країн Україні, найімовірніше, довелося б обмежувати споживачів на національному рівні. Утім, нині споживання електроенергії низьке. До того ж є підтримка союзників. Тому Україні перебуває в цілому в стабільній ситуації.

"Наші міжнародні партнери вже неодноразово надавали підтримку, і я впевнений, що це і далі працюватиме саме в такий спосіб", – зазначив Олександр Харченко.

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