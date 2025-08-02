Виплати не вражають: скільки отримують від держави матері-одиначки
- Розмір виплат для матерей-одиначок залежить від доходу сім’ї, але не перевищує прожитковий мінімум для дитини: 2 710 гривень для дітей до 6 років та 3 370 гривень для дітей від 6 до 18 років.
- Документи на виплати можна подати особисто у ПФУ, онлайн через портал чи застосунок "Дія", та через ЦНАП, і допомога призначається на 6 місяців із можливістю продовження.
У 2025 році змінилися правила призначення державної допомоги для матерів-одиначок. Яка нині актуальна сума виплат та як її отримати, читайте далі.
Який розмір виплат для самотніх матерів?
Розмір виплат для матерів-одиначок залежить від доходу сім’ї, але не перевищує прожитковий мінімум для дитини. У серпні це буде 2 710 гривень для дітей до 6 років і 3 370 гривень для дітей від 6 до 18 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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Допомогу призначають на кожну дитину, яка виховується без участі другого з батьків, або у разі смерті одного з них, якщо родина не отримує інших соцвиплат. Сума виплат розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом на одну особу в сім’ї.
Як податися на допомогу самотній матері?
Документи можна подати особисто у ПФУ, онлайн через портал чи застосунок "Дія", а також через ЦНАП. Допомога призначається на 6 місяців із можливістю продовження.
Якщо раніше виплати вже отримували, то у серпні переоформлювати не потрібно, виплати продовжаться автоматично.