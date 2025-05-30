500 доларів в гривнях, це зараз скільки

Долар був стабільним протягом травня. В кінці місяця відбулося невелике зростання. Зараз курс знову стабілізується.

Як змінився курс долара США в Україні Офіційний курс долара в Україні, станом на 30 травня, складає – 41,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Підготовка розпочинається: яке рішення ухвалив уряд, відносно опалювального сезону 2025 – 2026 Як показують дані "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так: купівля – 41,20 гривень за долар США;

продаж – 41,70 гривень за долар США. А в обмінниках ситуація виглядає таким чином: купівля – 41,40 гривні за долар США;

продаж – 41,45 гривні за долар США. За скільки сьогодні можна купити 500 доларів щоб придбати 500 доларів у банку сьогодні потрібно приблизно – 20 850 гривень;

для придбання 500 доларів в обміннику необхідно в середньому – 20 725 гривень. Скільки можна виручити при обміні 500 доларів якщо обміняти 500 доларів в банку, можна отримати орієнтовно – 20 600 гривень;

при обміні 500 доларів в обміннику, можна виручити приблизно – 20 700 гривень.