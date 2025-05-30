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30 травня, 16:40
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500 доларів в гривнях, це зараз скільки

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара в Україні станом на 30 травня складає 41,53 гривні.
  • У банках курс долара для купівлі становить 41,20 гривень, а для продажу – 41,70 гривень.

Долар був стабільним протягом травня. В кінці місяця відбулося невелике зростання. Зараз курс знову стабілізується.

Як змінився курс долара США в Україні

Офіційний курс долара в Україні, станом на 30 травня, складає – 41,53 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як показують дані "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так:

  • купівля – 41,20 гривень за долар США;
  • продаж – 41,70 гривень за долар США.

А в обмінниках ситуація виглядає таким чином:

  • купівля – 41,40 гривні за долар США;
  • продаж – 41,45 гривні за долар США.

За скільки сьогодні можна купити 500 доларів

  • щоб придбати 500 доларів у банку сьогодні потрібно приблизно – 20 850 гривень;
  • для придбання 500 доларів в обміннику необхідно в середньому – 20 725 гривень.

Скільки можна виручити при обміні 500 доларів

  • якщо обміняти 500 доларів в банку, можна отримати орієнтовно – 20 600 гривень;
  • при обміні 500 доларів в обміннику, можна виручити приблизно – 20 700 гривень.