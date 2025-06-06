Укр Рус
Економіка Новини економіки Знову вгору: як змінювався курс протягом першого тижня червня
6 червня, 09:55
1

Знову вгору: як змінювався курс протягом першого тижня червня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого в Україні 6 червня становив 11,06 гривні, що на 2 копійки більше, ніж 4 червня.
  • Середній курс купівлі злотого в банках 10,80 гривні, продажу 11,40 гривні; в обмінниках купівля 11,05 гривні, продаж 11,15 гривні.

На валютному ринку відбуваються незначні коливання. Курс злотого то "стрибає" вгору, то опускається. Проте, ці зміни майже невідчутні.

Офіційний курс злотого в Україні 6 червня

Станом на 6 червня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 11,06 гривні (+2 копійки, порівняно з 5 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Річ не тільки у війні: чому рівень інфляції в Україні сягнув максимуму

Як змінився курс злотого у банках та обмінниках в червні

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках, змінився так:

  • купівля – 10,80 гривні за злотий (+10 копійок, якщо порівнювати з 5 червня);
  • продаж – 11,40 гривні за злотий (-5 копійок).

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

  • купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих

  • при покупці 100 злотих у банку, потрібно витратити приблизно – 1 140 гривень;
  • якщо купувати 100 злотих в обміннику, то потрібно уже орієнтовно – 1 115 гривень.

Скільки можна отримати гривень за 100 злотих сьогодні

  • якщо здавати 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 080 гривень;
  • при здачі 100 злотих в обміннику є можливість отримати в середньому  – 1 105 гривень.