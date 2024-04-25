Курс від НБУ втрачає ціну другий день поспіль

Американська валюта знову подешевшала сьогодні. Її вартість впала на 11 копійок порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс євро натомість втратив 8 копійок.

Офіційний курс 25 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,47 гривні за долар. Вартість долара впала на 11 копійок проти 24 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,18 гривні, що на 8 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 26 квітня:

долар – 39,67 гривні,

євро – 42,52 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 25 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,88 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,33 гривні , а продаж – 39,96 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,75 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

Чому долар дорожчає

В НБУ пояснили, що ситуація зі здорожчанням долара зумовлена ринковими чинниками. Утім, це не вплине на стабільність ринку.

Як розповідає голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, регулятор продовжує дотримуватися режиму "керованої гнучкості", а тому валюта коливається під дією попиту та пропозиції.

Андрій Пишний Голова НБУ Ті коливання, які ми зараз спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка є цілком безпечною і обумовлена ринковими передумовами.

Крім того, Пишний додав, що Україна поступово повертається до довоєнних показників. І для регулювання подальшої динаміки Нацбанк збереже присутність на ринках.

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