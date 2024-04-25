Ще одна спроба: чи вдалося в Україні запровадити накопичувальну пенсію

Ідея впровадити накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні не нова. Процес створення законопроєкту, його прийняття тощо, триває роками. Втім на сьогодні досі не прийняте рішення щодо накопичувальної пенсії. І на це є певні причини.

Пенсійна реформа знову "не пройшла"

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що парламент 25 квітня провалив у першому читанні голосування щодо закону про накопичувальне пенсійне забезпечення.

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За проголосували лише 214 депутатів, водночас проти – 235 депутатів. На думку Железняка, навіть у разі прийняття, шансу для законопроєкту в найближчому майбутньому не було б.

У МВФ є конкретна норма, що будь-які зміни по пенсійній системі мають бути погоджені зі Світовим Банком. А поки незрозуміла ситуація з демографією (через війну), то порахувати макро для такої зміни дуже важко. Точніше неможливо,

– зазначає нардеп.

Що передбачає накопичувальне забезпечення

Законопроєкт має на меті запустити новий рівень пенсійної системи – накопичувальний. Адже на сьогодні в Україні діє лише солідарний рівень та недержавне пенсійне забезпечення.

Накопичувальна система пенсійного страхування полягатиме в тому, щоб українці відкладали частину пенсійних внесків на особисті пенсійні рахунки, а іншу частину – надалі у загальний Пенсійний фонд.

Ще торік міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявляла, що українцю потрібно буде відкладати десь до 10% від зарплати для накопичувальної системи.

Середній внесок, який би покривав усі видатки й зберігав кошти – це щонайменше 7 – 10%. Ми передбачаємо до 3% обов'язкових з роботодавця. Це трохи мало. Очевидно, що працівник має долучатися своїми коштами, щоб його внесок був оптимальним,

– пояснила Жолнович.

Відомо, що на нову модель пенсійної системи зможуть перейти усі особи, які не досягли 55 років.

Втім важливо додати, що крім накопичувальної пенсії українці зможуть отримувати ще й солідарну пенсію. І як результат, одразу дві пенсії.