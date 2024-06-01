Пенсії зростуть, а за ними податки та тарифи: які зміни чекають українців з 1 червня

У червні деякі пенсіонери зможуть отримати вікові надбавки, а для переселенців доступними стануть субсидії на оренду житла. Серед іншого – податки для українців цього літа можуть вирости, зокрема військовий збір. Крім того, подорожчати суттєво може і світло.

Для кого виростуть пенсії з червня

Попри те, що у червні цього року не передбачена індексація пенсій, втім деякі пенсіонери зможуть отримати надбавки до своїх виплат.

Читайте також Курс рухається до 42: чи продовжить долар ще швидше рости влітку

, що крайнє підвищення пенсії відбулося у квітні для пенсіонерів, яким понад 65 років, для тих, хто має повний стаж (для жінок – 30 років, а у чоловіків – 35 років), а також розпочався автоматичний перерахунок пенсії для пенсіонерів, які попри вік продовжили працювати.

Отримати підвищення за вік зможуть пенсіонери, яким виповнилося понад 70 років. Така надбавка додаватиметься до пенсії автоматично. Втім, зауважте, що у такому випадку загальна пенсійна виплата особи має становити менше ніж 10 340 гривень.

Зараз розмір надбавки за віком становить:

особи від 70 до 74 років включно – доплата у розмірі 300 гривень,

від 75 до 79 років включно – 456 гривень,

від 80 років – 570 гривень.

Нові субсидії на житло для ВПО

Ще у квітні для пенсіонерів, що працюють, розпочали перерахунок надбавок за новонабутий стаж. Але доплати нарахують вже у червні. Зараз надбавка за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні.

В Україні запускають новий пілотний проєкт щодо субсидіювання оренди житла, на реалізацію якого надано 2 роки.

Перший етап проєкту стосуватиметься лише внутрішньо переміщених осіб. Згодом це стане доступним для ширшого кола громадян, які потребують допомоги.

Розмір такої субсидії на оренду враховуватиме різницю у вартості житла через те, що ціни в окремих регіонах та містах України суттєво відрізняються. Крім того, розмір залежатиме від кількості осіб, яке орендує житло, та доходів домогосподарства та його спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Наприклад, у столиці оренда вища на 22% порівняно з середньою,

водночас в Миколаєві – нижча на 30 – 35%,

якщо аналізувати ціни на Закарпатті, то вони аж у 2,5 раза вищі за середні,

однак у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях винайняти однокімнатну квартиру можна від 2,8 до 4,4 тисячі гривень, що є найнижчим показником серед регіонів.

Яку субсидію виплачуватимуть ВПО:

Переселенці платитимуть за оренду не більше 20 – 30% сімейного доходу, а решту фінансуватиме держава,

На кожного члена домогосподарства у формулі розрахунку субсидії закладуть 13,5 квадратних метрів житлоплощі.

Як можуть зрости податки

Нардеп Ярослав Железняк раніше зазначав, що в Міністерстві фінансів вже працюють над підвищенням податків. Йдеться про військовий збір, який може піднятися з 1,5% до 5%. Таку ставку можуть запропонувати й для ФОПів.

Водночас щодо рівня ПДВ остаточних показників ще не визначено, але, ймовірно, що підвищення сягатиме 2 – 3%.

Остаточні параметри щодо нових податків будуть відомі після червня.

Минулого року видатки на оборону були нижчими. Але цього року вони збільшаться внаслідок інфляції, мобілізації та потреб у зброї.

Раніше очікували, що розрив бюджету складе близько 400 мільярдів гривень.

Зараз через збільшення видатків цифра може сягнути 720 мільярдів гривень.

Навіть якщо податки будуть прийняті в серпні, в що я не вірю, у нас залишиться лише чотири місяці, щоб закрити бюджетну діру,

– додав Железняк.

Нагадуємо, що з 1 січня ФОП І групи сплачує ЄСВ на рівні 1 562 гривні на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати), а єдиний податок на рівні 302,80 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

ФОП II групи сплачує ЄСВ на рівні 1 562 гривні на місяць, єдиний податок – 1 420 гривень на місяць.

Для ФОП III групи ЄСВ становитиме 1 562 гривні на місяць, а єдиний податок — відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

Ціни на воду, газ та світло з 1 червня

Тарифи на газ

На сьогодні тариф на газ становить 7,86 гривні за кубометр від "Нафтогазу", послугами якого користуються 98% українців. У червні планів щодо підвищення цього тарифу немає.

Тариф на електроенергію

Зараз єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Втім, за словами заступника міністра енергетики України Миколи Колісника, влітку ціна за світло може вирости, але поки невідомо на скільки.

За даними Укренерго, масовані атаки росіян завдали українській системі серйозних руйнувань –, а загальні збитки оцінюються більше ніж в 1 мільярд доларів.

Водночас деякі експерти заявляють, що до кінця вже цього тижня тариф на світло можуть встановити на новому рівні. Ймовірно, що він становитиме 4,80 гривні за кіловат. Це торкнеться тих споживачів, які використовують понад як 100 кіловатів за місяць.

Тарифи на воду

Попередньо, тарифи на воду не зміняться у червні. Утім, ще раніше в НКРЕКП розробили проєкт, за яким для постачальників холодної води мав відбутися перший етап підвищення вартості ще з 1 квітня, а другий – з 1 липня.

Водночас для деяких водоканалів плата зросла. Відтак нещодавно Нацкомісія підвищила тарифи ПАТ АК "Київводоканал" на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів – з 25,32 гривні до 39,06 гривні за кубометр води (без ПДВ).

Крім того, ще раніше у "Львівводоканалі" повідомили про збільшення абонплати за водопостачання: для споживачів, які мешкають у будівлі без вузлів комерційного обліку – на майже 38%, до 19,63 гривні; для тих, в чиїх будинках є лічильники, плата зросла на 6% – до 31,15 гривні.

Щодо водовідведення, то для споживачів без вузла комерційного обліку сума виросла з 28,5 гривні до 39,26 гривні, а для споживачів із лічильником – з 43,6 гривні до 50,78 гривні.

Якої погоди чекати у перший місяць літа

На червень в Укргідрометцентрі прогнозують середню місячну температуру на рівні 19 – 23 градусів. А в гірських районах – десь 16 – 19 тепла. Як зазначили синоптики, це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Водночас щодо короткої характеристики червня, то середня місячна температура складатиме 17 – 22 градуси, а у гірських районах – 11 – 18 тепла.

Кількість опадів у червні очікуєтьсяв межах 49 – 90 міліметрів. Якщо говорити про Карпати та місцями на Прикарпатті, тоді 117 – 171 міліметра, що в межах норми.