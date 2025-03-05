Вигадує і звинувачує Байдена: про що збрехав Трамп під час своєї промови

У своїй промові Трамп назвав багато фактів, що не відповідають дійсності. Йдеться, зокрема, про інформацію відносно соціальних виплат для американців.

Які соціальні виплати насправді не отримують американці

Трамп сказав, що 4,7 мільйона американців, які сягнули віку 100 років отримують спеціальну допомогу від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Йдеться про осіб, які досі є у списках в базі даних Управління соціального страхування. Трамп мав на увазі, що в реєстрах немає дат смерті вказаних громадян і тому їм продовжують надходити кошти. Насправді ж, усе зовсім не так.

Леланд Дудек Виконуючий обов’язки комісара Управління соціального забезпечення Наведені дані стосуються людей у ​​наших записах із номером соціального страхування, які не мають дати смерті, пов’язаної з їхніми записами. Ці особи не обов’язково отримують пільги.

Статистика показує, що соціальні виплати у грудні 2024 року отримували 89 тисяч громадян старше 99 років. Тобто, дані, наведені Трампом, про мільйони громадян не відповідають дійсності.

Чи зросла вартість яєць під час президентства Байдена

У своїй промові Трамп наголосив, що саме колишній президент Джо Байден "допустив, щоб ціни на яйця вийшли з-під контролю". Проте, усе не так просто, повідомляє CNN.

Основною причиною подорожчання яєць є поширення пташиного грипу.

Пташиний грип спричинив зростання цін на яйця, оскільки Міністерство сільського господарства США вимагає вибраковування цілого поголів’я, щоб зупинити поширення у разі виявлення вірусу. Це практика, яка мала місце під час адміністрації Байдена, але також така практика продовжується і за Трампа,

– зазначає CNN.

Дані Бюро статистики праці показують, що вартість яєць в США змінювалась так:

коли Байден заступав на посаду, середня ціна дюжини яєць сорту А складала 1,47 долара;

у січні 2023 року (період поширення пташиного грипу на територію усієї країни) – 4,82 долара;

у січні 2025 року (до моменту поки Байден пішов з посади) – 4,95 долара.

Зверніть увагу! Міністерство сільського господарства США прогнозує, що цьогоріч яйця подорожчають ще на 41,1%. Зростання ціни пов'язано зі збільшенням дефіциту продукції.

У скільки насправді обійшлася США Паризька кліматична угода

За словами Трампа, Паризька кліматична угода коштувала США "трильйони доларів, які інші країни не платили". Насправді ситуація виглядала зовсім по-іншому, повідомляє CNN.

Зауважте! Байден обіцяв виплачувати на міжнародне кліматичне фінансування щорічно – 11,4 мільярда доларів.

В реальності, США змогли виділити набагато менше. Конгрес затвердив 5,8 мільярда доларів на міжнародне кліматичне фінансування до 2022 року

До того ж США не єдині, хто взяв на себе такого роду зобов'язання. Свій внесок зробили ЄС, Велика Британія та Китай.

Нагадаємо! Раніше країни спільно намагалися досягти щорічного кліматичного фінансування у розмірі 100 мільярдів доларів. До 2035 року цю ціль вирішили збільшити втричі – до 300 мільярдів доларів.