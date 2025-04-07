Трамп хоче отримати репарації від Європи

Через мита Трампа у світі розпочалась справжня торгівельна війна. Однак, президент США не планує зупинятись.

Які репарації хоче отримати Трамп

Тепер Трамп вимагає від Європи виплату репарацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Нагадаємо! Трамп ввів додаткові мита на товари з ЄС у розмірі – 20%.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ми встановили великий тариф для Європи. Вони сідають за стіл переговорів; вони хочуть говорити, але розмов не буде, доки вони не платитимуть нам великі гроші щороку – не тільки за теперішнє, а й за минуле.

Водночас на минулому тижні Трамп сказав, що він відкритий для переговорів. Проте, вони відбудуться, якщо інші країни запропонують США щось "феноменальне".

До того ж Трамп каже, що переговори з Китаєм не плануються.

У нас торговий дефіцит із Китаєм у трильйон доларів – сотні мільярдів доларів на рік, які ми втрачаємо. Поки ми не розв'яжемо цю проблему, я не збираюся укладати угоду,

– наголосив Трамп.

Зверніть увагу! Після того, як Трамп зробив заяву, що він не планує проведення переговорів з Китаєм, на азійських ринках відбулося падіння.