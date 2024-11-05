Уряд визначив об'єкти для яких не будуть застосовуватись відключення світла

5 листопада 2024, 15:17
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Автор: Анастасія Зорик

Внаслідок масштабних російських обстрілів, була уражена вагома частина української енергосистеми. Через це, періодично в Україні застосовуються відключення, аби стабілізувати ситуацію.

Для кого не відбуватимуться відключення

Уряд визначив, що тепер відключення не застосовуватимуться до об’єктів сил безпеки і оборони. Також, попри обмеження, забезпечені електроенергією будуть мобільні оператори, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 1260.

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Пріоритетно електропостачання має застосовуватись до таких об'єктів:

  • сил безпеки і оборони;
  • технічних засобів електрокомунікацій чи споруд електрокомунікаційних мереж (перелік таких визначає Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій);
  • критичної інфраструктури.

Пріоритетно електропостачання має також відбуватись у населенні пункти, які:

  • знаходяться в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Республікою Білорусь;
  • перебувають в 20-кілометровій зоні вздовж лінії активних бойових дій.

Зверніть увагу! Графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись до таких об'єктів, згідно з постановою, до 1 червня 2025 року. 