Одні з найвищих в Україні: які пенсії отримують народні депутати

Одні з найвищих пенсій в Україні отримують народні депутати. Середня виплата в таких людей становить 19,5 тисяч гривень.

Які пенсії в народних депутатів

Їхні пенсії можуть доходи до 246 тисяч гривень, пише 24 Канал з посиланням на нардепа, очільника Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Він повідомив, що звернувся з запитом щодо розміру пенсій в Україні до Пенсійного фонду. Зокрема народний депутат запитав, хто отримує найбільші пенсії в країні.

Цифри шокують. Насамперед тому, що їх ніяк не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви мені пишете,

– написав Гетманцев.

Він пояснив, що у запиті до ПФУ попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Згідно з інформацією, тільки один народний депутат отримує 245,9 тисячі гривень пенсії.

Надалі список має такий вигляд:

59 894 гривень; 50 159 гривень; 49 343 гривні; 46 581 гривня; 41 536 гривень; 41 508 гривень; 23 610 гривень; 23 323 гривні; 23 314 гривень.

Важливо! Водночас середня пенсія по Україні становить 5,8 тисячі гривень (дані на 1 січня 2025 року).