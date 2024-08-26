Які пільги мають мобілізовані військовослужбовці в Україні

Згідно з оновленим законом про мобілізацію, що набув чинності у травні, мобілізовані військовослужбовці в Україні мають низку пільг, включаючи грошові, соціальні та правові.

Пільги для мобілізованих

Мобілізовані громадяни отримують усі права та пільги, які надаються військовослужбовцям Збройних Сил України відповідно до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Ці пільги є такими ж, як і для інших військовослужбовців ЗСУ.

Мобілізованим військовослужбовцям виплачується щомісячне грошове забезпечення, а також додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану і 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Зауважте! У разі загибелі мобілізованого під час бойових дій, його рідні отримують одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Відпустки для мобілізованих

Закон визначає такі правила щодо відпусток мобілізованих військовослужбовців:

За сімейними обставинами надається відпустка до 10 календарних днів.

Відпустка за станом здоров'я надається у разі хвороби або лікування після поранення.

Інші права мобілізованих