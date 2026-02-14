Роки, які вигідніше врахувати під час виходу на пенсію: експерт пояснив, які це періоди

На підсумкову суму пенсійних виплат при оформленні пенсії впливає вибір років стажу. Річ у тім, що відповідно до законодавства, пенсіонер може самостійно впливати на розрахунок, обираючи найвигідніші періоди трудової діяльності.

Які роки можуть збільшити розмір пенсії?

Як пояснює експерт з пенсійного законодавства Сергій Коробкін для видання "На пенсії", через те, що пенсія пов'язана із заробітною платою, важливо щоб у формулі розрахунку були саме ті роки, коли дохід був максимальним.

Наразі ПФУ використовує відомості щодо заробітної плати з 1 липня 2000 року. Вони вже містяться в електронних реєстрах, але в окремих випадках важливо врахувати й більш ранні періоди роботи.

За словами експерта, заробіток за попередні роки (до 1 липня 2000 року), можна врахувати за особистим бажанням майбутнього пенсіонера.

Також якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше ніж 5 років.

Зауважте! Довідки про зарплату до 2000 року приймається тільки за наявності підтвердження первинними бухгалтерськими документами (архіви).

Таким чином, Коробкін розрахував, що якщо людина виходить на пенсію у 2026 році, то ПФУ автоматично враховує заробітну плату за період 2000 – 2026 роки. А ті, хто у 1980 – 1990-х роках мав високий офіційний дохід, може подати довідки про ці доходи.

Це вигідно через те, що збільшується середній коефіцієнт заробітку, а відповідно, й розмір пенсії.

Як перевірити свій стаж?

Україні можуть отримати інформацію про свій трудовий та страховий стаж онлайн за допомогою "Дії". Йдеться про отримання офіційних довідок ОК-5 та ОК-7, що містять дані щодо страхового стажу та доходів, з яких сплачувалися внески до ПФУ.

Для того, щоб замовити довідку в "Дії" потрібно авторизуватися, а далі у розділі "Довідки" обрати ОК-5 та ОК-7 й натиснути замовити.

Через портал "Дія" довідку можна отримати після авторизації через BankID, електронний підпис або Дія.Підпис. Далі потрібно перейти до розділу "Пенсії, пільги та допомога", обрати потрібну довідку, перевірити особисті дані та підтвердити формування документа.

Водночас довідку про страховий стаж можна отримати й особисто у відділенні ПФУ, або онлайн, авторизувавшись на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП, ID.GOV.UA або Дія.Підпису.

Яка пенсія буде після 40 років стажу?