Все скінчено: Трамп прокоментував завершення торговельної війни з Китаєм

Відбулися переговори між представниками США та Китаю у Лондоні. Після цього Трамп зробив заяву про укладення нових домовленостей з Пекіном.

Яке рішення ухвалили китайська та американська сторони Трамп уточнив, що США отримають доступ до китайських рідкоземельних металів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Читайте також Україна отримає від Великої Британії понад мільярд фунтів: яку зброю планують придбати Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ми також надамо китаю те, про що було домовлено, включаючи навчання китайських студентів у наших коледжах та університетах, що завжди мене влаштовувало! Як уточнив Трамп, США отримують мита 55%. Китай, своєю чергою, – 10%. Тобто, тарифи діятимуть так: мита США на китайські товари – 55%;

китайські тарифи на американські товари – 10%. Цікаво! У своєму дописі у соцмережі "Truth Social" Трамп назвав відносини США з Китаєм відмінними. Раніше американський президент вказував, що з Пекіном домовлятися важко.