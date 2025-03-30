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Економіка Соцвиплати Хто вважається самотнім пенсіонером і які виплати отримує
30 березня, 10:00
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Хто вважається самотнім пенсіонером і які виплати отримує

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Самотні пенсіонери, які потребують догляду, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії в розмірі 944 гривень, якщо відповідають певним критеріям.
  • Пенсіонер має бути віком від 80 років, проживати самотньо, потребувати постійного догляду, мати відповідний лікарський висновок, і отримувати пенсію за віком.

Пенсіонери, які живуть самі та потребують догляду, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії в розмірі 944 гривень. Є певні критерії, які визначають право на таку надбавку.

Хто вважається самотнім пенсіонером

Самотні пенсіонери отримують 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2024 році становить 2 361 гривню, передає 24 Канал.

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Щоб отримати фінансову підтримку, пенсіонер має відповідати таким критеріям:

  • бути віком від 80 років і старше;

  • проживати самотньо;

  • потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

  • отримувати пенсію за віком.

Особи, які отримують пенсію через інвалідність, не мають права на цю доплату.

Зауважте! Необхідність у сторонньому догляді має бути підтверджена лікарським висновком і відповідно оформлена документально.

Як оформити доплату

Щоб отримати доплату, необхідно подати заяву до органів соціального захисту або Пенсійного фонду. До заяви додаються такі документи:

  • висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;

  • паспорт;

  • ідентифікаційний код.

Важливо! Вимоги щодо оформлення доплати визначені Законом України №646-IX від 2 червня 2020 року.