5 червня, 15:50
Яку мінімальну зарплату зараз отримують ті, хто служить в ЗСУ
Основні тези
- Мінімальна зарплата рекрутів ЗСУ станом на червень 2025 року становить 20 130 гривень.
- Розмір виплат військового залежить від звання, кваліфікації, тривалості та умов служби.
Виплата військового складається з двох частин: безпосередньо зарплати та премії. При розрахунку кінцевої суми, грають роль і індивідуальні обставини.
Від чого залежить зарплата військового
Зокрема, до уваги береться посада військовослужбовця, повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Міноборони №260.
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Також на розмір виплати впливають:
- військове звання особи;
- кваліфікація;
- тривалість та інтенсивність військової служби;
- умови військової служби.
Станом на червень 2025 року мінімальна зарплата рекрутів сягнула – 20 130 гривень. У інших категорій військових грошове забезпечення таке:
- строковики – 6 000 гривень;
- інструктори – 15 000 – 30 000 гривень;
- курсанти військових училищ, що перебувають на 1 – 2 курсах мають отримувати виплату рівну мінімальній зарплаті – 8 000 гривень;
- курсанти військових училищ, що навчаються на 3 – 4 курсах – більш як 20 000 гривень (як контрактники).
Зверніть увагу! Військові мають отримувати кошти з 5 по 15 число місяця.