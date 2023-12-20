Чи зростуть пенсії разом із зарплатами, а тарифи зміняться: чого чекати у новому році

2024 рік може бути багатим на зміни. Відтак нововведення чекатимуть пенсіонерів, водіїв та призовників. Крім того, зарплати українців можуть стати більшими, як і тарифи на комунальні послуги. Чого ще чекати наступного року – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Пенсія буде іншою

Мінімальна та максимальна пенсія

Бюджетом-2024 передбачене зростання прожиткового мінімуму, відтак збільшиться й мінімальна пенсія. З 1 січня 2024 року вона становитиме 2 361 гривню. Раніше ж мінімальна пенсія була на рівні 2 093 гривень.

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Зі зростанням мінімальної пенсійної виплати, максимальна теж зросте. Оскільки максимальна пенсія – це 10 мінімальних, або прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тож вона у 2024 році складатиме аж 23 610 гривень.

Щодо середньої пенсії, її розмір у новому році становитиме до 6 тисяч гривень, проти 5 311 гривень у 2023 році.

Індексація пенсії

Передбачена у 2024 році ще й індексація. Вона відбуватиметься у три етапи: січень, березень та липень.

у січні – ті, хто отримують мінімальну і максимальну пенсію,

– ті, хто отримують мінімальну і максимальну пенсію, у січні та липні – ті, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);

– ті, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років); у березні – усім, чиї пенсії мають індексувати за планом.

Страховий стаж зросте

В Україні щороку збільшується страховий стаж для виходу на пенсію. Саме тому у 2024 році необхідно буде мати не менше, ніж 31 рік стажу.

що у 2023 році мінімальний необхідний страховий стаж для виходу на пенсію становив 30 років.

Якщо стажу не вистачатиме, то особа матиме право вийти на пенсію після досягнення 63 років:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 років.

Якщо відсутній вище зазначений страховий стаж (який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки), то пенсія за віком призначається особам після досягнення 65 років:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 років.

Водночас якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або допрацювати:

за місяць страхового стажу треба платити 2 948 гривень, а за рік вийде 35 376 гривень.

Якою буде заробітна плата наступного року

Крім пенсії, уряд наступного року ухвалив рішення й про підвищення мінімальної заробітної плати. З 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні сягне 7 100 гривень, що на 400 гривень більше, ніж розмір зарплати у 2023 році. Крім цього, другий етап підвищення відбудеться з 1 квітня. Тоді розмір становитиме вже 8 000 гривень.

Відповідно до цього мінімальна база нарахування Єдиного соціального внеску з 1 січня складатиме 1 562 гривень, а з 1 квітня – 1 760 гривень.

Водночас максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, а отже з 1 січня 2024 року складатиме 23 430 гривень, а з 1 квітня – 26 400 гривень.

Долар у 2024 році

Розрахунок відбувався за такою схемою: розмір мінімальної заробітної плати х 15 (максимальна база нарахування ЄСВ) х 22% (основна ставка єдиного внеску).

У проєкті бюджету, який опублікували у вересні 2023 року, усі розрахунки на 2024 рік були проведені за курсом 41,4 гривні.

На 2023 рік курс у бюджеті був закладений на рівні 42 гривень. Однак протягом року долар не виріс до такого показника.

Згодом одну із найголовніших цифр бюджету змінили. Відтак курс з 41,4 гривні опустився до 40,7 гривні на початок 2024 року. І до кінця року – з 44,2 гривні до 42,1 гривні.

Ще раніше у коментарі 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин розповів, що курс, закладений у бюджет, не є орієнтиром для Нацбанку. А очільник НБУ, Андрій Пишний, неодноразово на брифінгах зауважував, що немає жодної цілі дійти до такого курсу.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Це виключно розрахунковий показник для бюджету, для розмірів доходів та видатків, податкової та митниці.

До слова, важливим етапом на валютному ринку у 2023 році стало рішення НБУ перейти від фіксованого курсу до керованого гнучкого на початку жовтня. Про це повідомили на сайті регулятора.

Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які можуть генерувати тривале утримання фіксованого курсу. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку. Водночас курс на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і раніше,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Цікаво, що від початку введення рішення офіційний курс одразу не подорожчав. Ціна навпаки опустилася нижче фіксованого показника у 36,6 гривні. Подекуди до майже 36 гривень на початку листопада. А от станом на середину грудня курс тяжіє до 37 гривень за долар.

За прогнозами аналітиків фінансової групи ICU , до кінця 2023 року офіційний курс мав залишитися на рівні 36,7 гривні.

А от за прогнозами Dragon Capital, середній обмінний курс у 2024 році несуттєво підвищиться – до 37,3 гривні за долар. А до кінця року – аж до 39 гривень за долар.

Зважаючи на крихкість макроекономічної та фінансової стабільності під час війни, ми вважаємо, що Нацбанк буде реалізовувати цей план дуже поступово (збільшувати діапазон коливань курсу гривні та забезпечувати відповідність загальної динаміки курсу макроекономічним умовам), і зберігаємо наш валютний прогноз на 2024 рік, очікуючи курс гривні до долара на рівні 37,3 в середньому за рік та 39,0 на кінець року,

– пояснили в компанії.

Водночас за даними НБУ, наприкінці 2023 року фінансові аналітики очікують, що офіційний курс протягом 12 місяців буде на рівні 40,08 гривні, хоча у жовтні прогноз ще був на рівні 40,36 гривні.

Населення очікує , що курс буде на рівні 39,8 гривні.

, що курс буде на рівні 39,8 гривні. А банкіри прогнозують, що курс сягне 41,16 гривні.

Тарифи на воду, газ та світло

Відомо, що до кінця опалювального сезону в Україні не змінюватимуть комунальні тарифи. Це підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який додав, що ціни на газ, опалювання та гарячу воду для громадян в осінньо-зимовий період залишаться без змін.

Які тарифи діють в Україні зараз

Ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", залишатиметься на рівні 7,96 гривні за кубометр.

За електроенергію взимку українці платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годину.

Тарифи на воду теж залишаються на тому місці, що й були. Втім у липні 2023 року вартість хотіли підвищити в середньому на 32%, але після критики влади цього не трапилося.

тариф на електроенергію єдиний, який підвищили у 2023 році через суттєві руйнування та пошкодження енергетичної інфраструктури росіянами.

Однак розслаблятися не варто, адже є ймовірність, що підвищення комунальних послуг буде після осінньо-зимового періоду.

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, такі тарифи, як-от на світло, мають бути виваженими у 2024 році. Йдеться про підвищення максимум на 15%, тобто до 3 гривень за кіловат-годину.

Вартість за холодну воду зважаючи на все мала б теж зрости на 50% , додає експертка.

зважаючи на все мала б теж зрости , додає експертка. Водночас на ринку справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу.

Зміна правил щодо медичного огляду

Водночас, як розповіла експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко, електроенергія повинна зрости хоча б на 50%.

Як повідомляють в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, з 1 жовтня 2024 року вступають в дію нові вимоги до організації й проведення профілактичних медичних оглядів працівників деяких професій.

Йдеться про ті

До слова, змінено також перелік інфекційних хвороб, носійство або захворювання, які є підставою для недопуску до виконання професійних обов’язків.

розширено інфекційними хворобами, що можуть викликати надзвичайні ситуації в системі громадського здоров’я,

натомість виключені такі, що не передаються від людини до людини.

Посилення мобілізаційних потужностей

У 2024 році будуть впроваджені зміни, які можуть закрити лазівки для ухилянтів від призову. Серед таких змін є впровадження е-реєстру призовників.

У реєстрі будуть зібрані дані з майже усіх державних електронних баз. Крім того, буде дозволено подавати інформацію до військкоматів онлайн.

Як розповів Валерій Залужний під час інтерв'ю "The Economist", повідомляють на сайті Збройних Сил України, в українському законодавстві зараз є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від мобілізації.

Тому для посилення потужностей буде впроваджено такі зміни:

більша кількість громадян буде залучена до військового резерву,

буде створена автоматизовану систему контролю та обліку підготовки громадян України до військової служби та до національного спротиву,

розшириться список категорій громадян України, які придатні до призову на навчання чи участь у бойових діях,

впровадять у діяльність органів військового управління Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг",

введуть практику бойового стажування. Йдеться про направлення нещодавно мобілізованих і навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки.

Зарплати військових у 2024 році

На сайті Кабміну повідомили, що на сьогодні виплати мобілізованого військового залежать від місця служби, роду військ, посади та звання. Отож від змін щодо цих даних корелюється й зарплата військового.

На доплати до зарплат військових впливає виконання певних завдань, науковий ступінь та вислуга років.

Додаткові грошові виплати для військових будуть на рівні:

30 тисяч гривень – військовослужбовці, що беруть участь у мобілізації,

– військовослужбовці, що беруть участь у мобілізації, 50 тисяч гривень – оборонці, що виконують спецзавдання безпосередньо на лінії зіткнення,

– оборонці, що виконують спецзавдання безпосередньо на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень – службовці, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, протягом служби.

Щодо виплат військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі у військових діях, то передбачені такі суми:

під час проходження служби – 70 – 120 прожиткових мінімумів,

якщо інвалідність набута внаслідок виконання службового завдання – 250 – 400 прожиткових мінімумів.

На автоцивілку можуть очікувати зміни

У 2024 році ринок автоцивілки згідно з законопроєктом №8300 про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який можуть прийняти у другому читанні, може очікувати на нові правила.

Йдеться про те, щоб ввести нову систему виплат та підвищити їх. Крім того, врегулювати прямі збитки та удосконалити підходи до побудови системи управління Моторно-транспортного страхового бюро України (МТСБУ). Загалом, законопроєкт спрямований на те, щоб водії отримували кращий сервіс наступного року.

Підвищення суми виплат

Якщо проєкт закону ухвалять, то з 1 січня 2024 року будуть встановлені нові стандарти якості страхового покриття. Відтак протягом 7 років будуть поступово підвищуватися максимальні розміри страхових виплат. Це відбуватиметься доти, поки не будуть досягнуті норми установлені в країнах Євросоюзу.

Нова система виплат

У разі заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або життю потерпілих працюватиме система регулярних та послідовних страхових виплат. А якщо пошкоджено транспортний засіб, то страхова виплата буде без вирахування вартості зносу його складових частин та деталей.

Справедлива ціна

В НБУ пропонують запровадити європейські підходи до формування вартості ОСЦПВ (обов'язкова страховка) та широке використання електронних технологій. Отже, можуть скасувати чинне державне регулювання цін за цим видом страхування, водночас запровадивши визначення "справедливої ціни" для кожного страхувальника.

Обов’язкове пряме врегулювання збитків

що зараз в Україні ціни на автоцивілку не ринкові. Їх контролює та встановлює Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ).

Відповідно до цього впровадження потерпілий буде отримувати право на звернення для врегулювання страхової події до страховика, з яким було укладено договір.

Реформа МТСБУ

Управління буде осучаснено, а саме підходи до побудови системи та державного нагляду. Передбачається, що буде запроваджена класична дворівнева система корпоративного управління МТСБУ.